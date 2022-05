Pirkanmaan koronanyrkki on poistanut etätyösuosituksen – sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä vähentynyt

Taysissa on keskiviikkona 16 potilasta koronan takia vuodeosastoilla.

Taysin vuodeosastoilla koronan takia hoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on vähentynyt.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki on poistanut koronasta johtuvan etätyösuosituksen. Tampereen yliopistollinen sairaala Tays kertoo Twitterissä, että asiasta on linjattu ilman erillistä kokousta.

Etätyösuosituksesta luopuminen on kirjattu myös Taysin sivuille koosteeseen alueellisista koronarajoituksista ja -suosituksista.

Koronatilanne on Taysin tviitin mukaan koronatilanne on kehittynyt hyvään suuntaan ja sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä vähentynyt. Taysissa on keskiviikkona 16 potilasta koronan takia vuodeosastoilla.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan tehohoitoa ovat tarvinneet viime päivinä vain yksittäiset potilaat.

Pirkanmaan koronanyrkki luopui huhtikuussa säännöllisistä kokoontumisista, ja kokoontuu ainoastaan tarvittaessa.