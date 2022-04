VR ilmoitti torstaina poistavansa suosituksen hengityssuojaimen käytöstä. Pirkanmaan maskisuosituksen kohtaloa pohditaan tiistaina.

Kasvomaskien käyttösuositukset vaihtelevat tällä hetkellä paljon. Taysissa vierailijoilla suositellaan maskin käyttöä, Tampereen yliopistolla maskin käyttö on pakollista. Nokia-areenan katsomossa istuttiin maskit päässä joulukuussa 2021.

Pirkanmaan koronanyrkki pohtii ensi viikon tiistaina alueellisen maskisuosituksen kohtaloa, kertoo Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin ylilääkäri Jaana Syrjänen. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maskisuositus, vaikka useista eri paikoista suositus on jo poistunut tai on poistumassa.