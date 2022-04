Koronaan liittyvien kuolemien määrä on kasvanut tänä keväänä jyrkästi niin Pirkanmaan sairaaloissa kuin koko maassa. Samaan aikaan kuolleiden osuus tartunnan saaneista on pienimmillään koko epidemian aikana.

Suurin osa Pirkanmaan sairaalaosastoilla koronaan kuolleista on ollut 80–89-vuotiaita.

Huhtikuun aikana Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on ollut jo 43 koronaan liittyvää kuolemaa, vaikka iso osa kuukautta on vielä jäljellä. Luku on suurin koko korona-aikana.

Syys-lokakuussa koronakuolemia oli alle viisi kuukaudessa. Koronakuolemien määrä on kasvanut Pirkanmaalla vuodenvaihteesta alkaen jyrkästi. Tammikuun jälkeen jokaisena kuukautena luku on ollut korkeampi kuin milloinkaan aiemmin.