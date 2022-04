THL poisti yleisen maskisuosituksen Suomesta – Tays toppuuttelee: Pirkanmaalla yhä maskisuositus

Maskisuosituksesta luovutaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kerrotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tampereen yliopistollinen sairaala tviittasi pian tiedotteen jälkeen, että Pirkanmaalla on silti yhä alueellinen maskisuositus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on poistanut yleisen maskisuosituksen Suomesta. Maskia voi THL:n mukaan käyttää edelleen oman harkinnan mukaan.

THL nimeää maskisuosituksen poistoon kolme poikkeusta. Kasvomaskin käyttöä suositellaan edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä niille, jotka hakeutuvat koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin. Samoin maskia on syytä käyttää niiden, joilla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä. Maskisuositus jatkuu myös niille, jotka tietävät altistuneensa koronavirukselle esimerkiksi kotona, eivätkä kodin ulkopuoliset lähikontaktit ole vältettävissä.