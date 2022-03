Main ContentPlaceholder

Koronavirus | Koronavirus

Taysin koronatilanne yhä vaikea, noin 50 potilasta hoidossa koronan takia – Maskisuositus jatkuu

Taysiin päivittäin tulevien uusien koronapotilaiden määrä on pysynyt entisellä tasolla. Sen sijaan sairaalassa olevien potilaiden määrä on jonkin verran kasvanut. Tällä hetkellä Taysissa on noin 50 potilasta koronan takia hoidossa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

”Tilanne ei ole Pirkanmaalla helpottumassa. Maskien kanssa mennään ainakin pääsiäisen yli. Suosittelemme myös osittaista etätyötä niin, että kaikki eivät olisi työpisteissä jatkuvasti samaan aikaan”, kertoo Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand.