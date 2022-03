Koronasta toipuva saa varautua oireiden yllättävään aaltoiluun – Taysin lääkärit kertovat, milloin on syytä huoleen: ”Haju- ja makuaistin korjaantuminen saattaa kestää viikkoja”

Lievässä koronataudissa flunssan kaltaiset ylähengitystieoireet ja kuume väistyvät useimmiten jo päivien kuluessa. Mutta koska voi taas halata tai saunoa? Entä harrastaa liikuntaa? Mistä merkeistä huomaa, että toipuminen ei etenekään normaalisti? Taysin lääkärit vastaavat kysymyksiin.

Koronavirus kiertää yhä voimakkaasti väestössä ja on jo vieraillut lukuisissa kodeissa myös Pirkanmaalla. Toipilaitakin on nyt siis paljon. On tavallista, että toipumisvaiheessa oireet ja vointi aaltoilevat. Normaalielämään voi palata kahden oireettoman vuorokauden jälkeen, kun oireiden alusta on kulunut vähintään viisi vuorokautta.