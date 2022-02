Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä ei esitä turvavälipykälälle jatkoa, mutta toivoo tunnollisuutta maskisuosituksen noudattamisessa.

Alueellinen pandemiaohjausryhmä eli koronanyrkki ei esitä tartuntatautilain pykälän 58d jatkamista helmikuun lopun jälkeen. Asiasta kertoo Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä tiedotteessaan tiistaina.

Pykälällä 58d tarkoitetaan niin sanottua turvavälipykälää, joka määrää toimijoita tilojen terveysturvalliseen käyttöön ja toimien suunnitteluun. Pandemiaohjausryhmä poisti jo aiemmin yksityistilaisuuksien henkilömäärää koskevan suosituksen.

Koronanyrkki muistuttaa, että yksilön vastuu korostuu, kun rajoitukset poistuvat. Maskisuositus pysyy voimassa.

”Urheilutapahtumissa maskien käyttö näyttää olevan edelleen kovin vähäistä. Toivomme niihin nyt ryhtiliikettä, jotta tartuntamäärät eivät ainakaan kasvaisi nykyisestä”, toteaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand tiedotteessa.

Pirkanmaan alueella tartuntatautilain rajoitusten voimassaolosta päättää lopulta Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Taysin osastolla 31 potilasta

Tampereen yliopistollisen sairaalan kuormitus laski hiukan viime viikon aikana, pandemiaohjausryhmä kertoo. Sairaalaan tulee päivittäin silti keskimäärin kahdeksan uutta koronapotilasta.

Taysin osastoilla on hoidossa koronan takia 31 potilasta ja teholla alle viisi koronapotilasta. Lisäksi osalla sairaalahoidossa olevista potilaista, joilla on todettu korona, sairaalassa olemisen syy on jokin muu kuin koronavirus.

Pirkanmaalla todettiin viime viikon aikana 4041 koronatartuntaa. Ilmaantuvuus oli 1 459 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti. Se on entisellä tasolla, joskin todellinen tartuntamäärä on isompi kuin laboratorioissa varmennetut tartunnat. Koronatartunta todettiin viime viikolla 55 prosentilla Fimlabissa testatuista. Testejä tehtiin 5 029.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmän mukaan rokotteen suojateho vaikealle tautimuodolle on säilynyt erittäin hyvänä myös omikronin aikana.