Tästä jutusta selviää, milloin minkäkin rokotuksen saikaan ottaa, miten ajan pystyikään varaamaan ja milloin pääsee seuraavan kerran rokotukselle ilman ajanvarausta.

Seuraavan kerran Nokialla saa rokotuksen ilman ajanvarausta keskiviikkona 26. tammikuuta. Rokotuspaikalla tarkistetaan, että edellisestä rokotuksesta on varmasti kulunut suositeltu aika.

Ensimmäisiä rokoteannoksia on Nokialla otettu hieman maan keskiarvoa vilkkaammin. Kaikista nokialaisista 77,6 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen, kun koko maassa rokotettujen osuus on 76,2 prosenttia väestöstä.

Ikäryhmittäin katsottuna Nokialla ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 82,8 prosenttia 12–19-vuotiaista, 88,5 prosenttia 20–69-vuotiaista ja 95,5 prosenttia yli 70-vuotiaista.