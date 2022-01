Pirkanmaalla luovutaan tartuntatautilain mukaisista eristyspäätöksistä – jatkossa eristäydytään omaehtoisesti

Taysin ohjeiden mukaisesti tartunnan saaneiden täytyy jatkossa eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa.

Tays ohjeistaa, että oireisena täytyy jäädä kotiin ja välttää kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet. Jos yleisvointi on hyvä, ei tarvitse hakeutua koronavirustesteihin. Halutessaan voi tehdä kotitestin.

Pirkanmaalla luovutaan tartuntatautilain mukaisista eristyspäätöksistä ensisijaisena todisteena koronatartunnasta, tiedottaa Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) perjantaina.

Koronatilanne on huonontunut nopeasti, ja Taysin ohjeiden mukaisesti tartunnan saaneiden täytyy jatkossa eristäytyä omaehtoisesti ja ilmoittaa altistumisesta henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa. Positiivisen koronavirustestituloksen saaneille on toimintaohjeita tays.fi verkkosivuilla.