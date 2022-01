Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten harrastustoiminta ja nuorisotilojen ohjattu toiminta voivat jatkua, mutta urheilulajien kilpailutoimintaa ei suositella tammikuun aikana.

Koronan ilmaantuvuus on Pirkanmaalla edelleen kasvussa, kertoo Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä tiedotteessa.

Sairaalahoidon kuormitus on koko maassa kasvanut jyrkästi, mutta tehohoidon tarve on pysynyt melko vakaana. Taysin vuodeosastoilla on nyt 35 koronapotilasta ja teholla kuusi potilasta.