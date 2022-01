Main ContentPlaceholder

Koronavirus

Nokialla siirrytään yhä enemmän Moderna-rokotteeseen muun Pirkanmaan tavoin

Kolmansien koronarokotusten piiriin on tullut lisää rokotettavia, koska rokotusväliä on lyhennetty. Lisääntyvä kysyntä on johtanut siihen, että rokotepulaan Pfizer-BionTechi rokotteesta on pulaa. Rokotteiden ristiinkäyttö voi antaa jopa paremman suojan kuin vain yhtä valmistetta käytettäessä

Nokialla koronarokotteena käytetään seuraavien viikkojen aikana runsaasti Modernan rokotetta. Modernan rokotetta voidaan käyttää ensimmäisellä, toisella tai kolmannella rokotuskerralla huolimatta siitä onko aikaisemmin saanut Pfizer-BionTechin rokotteen. Nokia toimii asiassa samoin kuin muukin Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.