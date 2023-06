Tilaajille

Konsertit

Hinttala soi: Nokian Harmonikkakerho. Hinttalan kotiseutumuseo (Nokianvaltatie 5) Nokian Harmonikkakerhon perinteinen kesäkonsertti Hinttalassa. Konsertissa on väliaika, kahvila on avoinna. To klo 18–20. Vapaa pääsy.

Pihapelimannit Hinttalassa. Hinttalan kotiseutumuseo (Nokianvaltatie 5) Pihapelimannit (Siuro), satakuntalaista pelimannimusiikkia, Veli-Matti Järvenpää kaksirivisellä mukana. Ti klo 14–15. Vapaa pääsy.