Suomalaisessa kesänvietossa on piirre, joka voi tulla karuna yllätyksenä auton ratissa – Kokenut poliisi kommentoi pirkanmaalaisten ajotapoja

Pirkanmaalaisten ajotavoissa olisi parannettavaa muun muassa riittävän tauon pitämisessä alkoholin nauttimisen ja rattiin istumisen välillä.

Suuret auto- ja mopomiitit ovat korona-ajan jälkeen yleistyneet Suomessa. Vanhemman konstaapelin Hannu Huhta-ahon mukaan jokin kokoontuminen järjestetään jossakin päin Suomea lähes jokaisena kesäviikonloppuna. Kuva on Nokian K-Supermarket Löytiksen kesäkuun alussa järjestämästä mopomiitistä, jossa oli myös moponäyttely.

Poliisi on valvonut liikennettä Pirkanmaan teillä tällä viikolla. Liikennettä säännöllisesti valvova vanhempi konstaapeli Hannu Huhta-aho Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoo, että teillä on ajettu ”pääasiassa ihan siististi”.

Hyvä ilma ja kesän saapuminen ovat kuitenkin tuoneet joitakin lieveilmiöitä, joista yksi on päihtyneenä ajaminen.

”Helposti lämpimiin ilmoihin, lomaan ja ystävien kanssa näkemiseen liittyy alkoholi. Se valitettavasti osalla näkyy niin, että lähdetään ajamaan muutaman jälkeen”, Huhta-aho sanoo.

Huhta-aho on toiminut liikennevalvonnassa 18 vuotta ja on aktiivinen myös Twitterissä. Hänen työuransa aikana huumaantuneena ajaminen on lisääntynyt. Kesäisin alkoholin osuus kuitenkin korostuu verrattuna huumeisiin.

Petollinen aamu

Päihteiden nauttimisen jälkeen myös seuraavana päivänä tulisi suhtautua varauksella ajokuntoonsa. Muutamana viime päivänä Huhta-ahon mukaan on ollut silmiinpistävää, että edellisenä iltana on juotu paljonkin ja lähdetty seuraavana päivänä tielle.

Huhta-ahon mukaan puhutaan esimerkiksi 10–20 oluen nauttimisesta edellisenä iltana.

”Aamulla kuitenkin velvollisuudet kutsuvat, ja voi tulla karuna yllätyksenä, että alkoholia vielä löytyy.”

Muutaman päivän aikana mitattiin useita tuloksia, jotka jäivät vain loivasti alle rangaistavan määrän. Kaikki kuljettajat eivät saaneet sakkoja, mutta heidän ajokykynsä oli selvästi heikentynyt.

”Riittävän turvavälin pitäminen alkoholin nauttimisen ja rattiin menemisen välillä pitäisi ottaa vakavasti huomioon.”

Alkoholin palamista voi arvioida muun muassa verkosta löytyvillä promillelaskureilla tai ostamalla hyvälaatuisen alkometrin.

Kesän myötä myös ajonopeudet ovat kasvaneet. Suuret ajonopeudet liittyvät usein Pirkanmaalla yleisiin auto- ja mopomiitteihin, joita järjestetään Suomessa lähes joka kesäviikonloppu.

Huhta-ahon mukaan vanhempien olisi syytä perehtyä jälkikasvunsa ajoneuvojen kuntoon ja olinpaikkoihin, sillä miittitapahtumissa on tapahtunut myös vakavia onnettomuuksia.