Nokialaisen Kaija Lepolan työt hehkuvat kesän valoa. Lepola on Nokian kuvataiteilijat ry:n kuukauden taiteilija ja hänen näyttelynsä on esillä kesäkuun ajan Food & Cafe Fridassa. Näyttelyn töiden aiheissa näkyy kahvilavieraita, järvimaisemaa, luontopolkua ja kevätkesän aamuaurinkoa. Taiteilija on halunnut luoda näyttelyyn keveyttä, ja töiden tekniikkana on käytetty muun muassa pastellia ja akvarellia.

”Kesä on ollut tänä vuonna aikaisena ja luonto kauneimmillaan. Näyttelyssä nähdään helposti lähestyttäviä realistisia maalauksia kesäisissä maisemissa”, kertoo Lepola.

Luontoaihe on ollut Lepolalle tärkeä läpi uran. Maisemia, puita, järviä ja taloja hän on maalannut paljon erityisesti öljyväreillä.

”Olen minä pastellitöitäkin tehnyt paljon, mutta ne ovat hankalia arkuutensa vuoksi kuljetella ja säilytellä. Pastellitöissä pidän herkkyydestä, joka syntyy vain kyseisellä tekniikalla”, Lepola toteaa.

Hellehattu on tarpeen terassilla istuessa.

Maailmalle saakka

Kaija Lepola on pitkän linjan taiteilija, joka on saanut tehdä taidetta ammatikseen. Käsi on välillä vaatinut lääkärissä käyntejä, koska se ei ole kestänyt työskentelyvauhtia. Taiteilijan töitä on myyty ainakin Ruotsiin, Saksaan, Venäjälle ja USA:han. Taidemyyntinäyttelyitä hän on pitänyt ympäri Suomea.

Lepolalle on tärkeää, että taiteessa näkyy heti mitä se kuvastaa ja että työt ovat realistisia. Pitkän uran aikana Lepola on nähnyt, miten taideala on muuttunut ajan myötä.

”Ennen pakattiin auto täyteen maalauksia ja lähdettiin myymään niitä ympäri Suomea. Tyhjän auton kanssa tultiin sitten pian takaisin, mutta nykyään myynti on muuttunut kokonaan toisenlaiseksi.”

Näyttely on nähtävillä Food & Cafe Fridassa ravintolan aukioloaikoina.

Taide vei mukanaan

Lepola kertoo aloittaneensa maalauksilla itsensä elättämisen 1970-luvulla.

”Nuorena opiskelin diplomikosmetologin ammatin, mutta taide on vienyt mukanaan. Alkuun pidin tukkimiehen kirjanpitoa ja tuhanteen asti vetelin viivoja maalauskaappini oveen aina kun teos valmistui. Olin ahkera, ja yöt ja päivät meni joskus näyttelyitä valmistellessa sekaisin.”

Lepola kertoo työskentelyn olleen helppoa, kun aikoinaan suuret ikäluokat muuttivat maalta kaupunkiin ja tyhjät seinät odottivat. Kun kaikki halusivat laittaa kotiaan kauniiksi, tuli asiakkailta paljon tilaustöitäkin.

Lepola kertoo olevansa myös ikonimaalari, joka on aivan erilainen kurinalainen ja mielenkiintoinen ala. Ikonimaalauksessa tulee ottaa huomioon vanhat traditiot ja kurinalaisuudet, eikä sitä tehdä taiteilijan kunniaksi, vaan Jumalan. Lepola kertoo, että ikonimaalausta ryhdyttiin tekemään Suomessa vasta 1960-luvulla ja sitä ennen niitä maalasivat vain munkit ja nunnat luostareissaan rukoustensa lomassa.

Vapaus harrastaa

Toimelias Lepola kertoo nykyään olevansa eläkeläinen, jolla on vapaus harrastaa. Maalaamisen lisäksi Lepola kertoo olevansa ahkera tekemään postikortteja. Onpa hänen postikorttiharrastuksensa päätynyt Suomen Postikortti yhdistyksen lehteenkin tänä vuonna.

Nokian kuvataiteilijoissa Lepola on viihtynyt 1900-luvun loppupuolelta alkaen. Hän harmittelee, että Nokian Taidetalon nykytilanteen vuoksi kuvataiteilijat joutunevat jatkossa järjestämään näyttelynsä Nokian ulkopuolella. Samalla Lepola kuitenkin uskoo, että kun NoKu tänä vuonna viettää 65-juhlavuottaan, tulee kuvataide jatkumaan Nokialla yhdistyksen myötä elinvoimaisena vielä pitkään. Taidelainaamokin on kehitteillä edellisen lakkautetun tilalle.