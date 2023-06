”Haluan olla helposti lähestyttävä”, sanoo Pirkan opiston uusi rehtori – johtaja vaihtuu hetkellä, jolla opiston rahoitus on vaakalaudalla

Pirkan opisto saa uudessa rehtorissa hötkyilemättömän ja myönteisen johtajan. Vanha ja uusi rehtori kohtasivat Nokian Uutisten haastattelussa, kun valta oli vaihtumassa. Rehtoreilla on terveisiä myös valtakunnan johdolle.

Pirkan opisto sai uuden rehtorin. Opiston uusi rehtori Mika Hagelin ja eläkkeelle jäävä rehtori Matti Korolainen tapasivat Nokian Uutisten haastattelussa.

Mika Hagelin on asunut viimeiset 19 vuotta Lahdessa. Nokialaisia kiinnostaa tietenkin se, tuleeko uudesta rehtorista nokialainen.

Hagelinin mukaan kaikki on tapahtunut niin nopeasti, että varmuutta ei vielä ole.

”Tästä on keskusteltu kotona. Lapset ovat jo lentäneet kotoa pois eikä Lahdessa varsinaisesti asu sukulaisiakaan. Vaimon työ ja asunto ovat ainoat, jotka pitävät siellä kiinni. Ehkä vaimo sitten jossakin vaiheessa hakee täältä töitä”, Hagelin sanoo.

Muutto on siis mahdollinen. Hagelin asuu jo nyt viikot Nokian seudulla.

Eläkkeelle jäävä rehtori Matti Korolainen on rehtoriaikansa asunut Orivedellä. Hän sanoo tuntevansa hyvin tilanteen, jossa Hagelin on nyt.

”Ennen tänne tuloani tein vastaavaa rehtorin työtä Hyvinkäällä ja sitä ennen Kouvolassa. Minulla oli molemmissa viikkokämppä. Tuli aina sellainen tunne kuin olisi koko ajan matkoilla”, Korolainen sanoo.

Korolaisella on seuraajalleen asumisjärjestelystä varoituksen sana. Kun viikot viettää omassa ”viikkokämpässään”, ajautuu helposti siihen, että työasiat vievät leijonanosan ajasta.

”Työpäivää ei malta lopettaa säälliseen aikaan. Pitää keksiä hyviä harrastuksia”, Korolainen sanoo.

Hagelinilla on jo vastaus valmiina: "Tällä viikolla aloitin juuri harrastuksen, olen käynyt kaksi kertaa kuntosalilla. Olen yrittänyt tehdä sitä työpäivän päätteeksi.”

Korolaisen vastaava harrastus työpäivän lopettamiseen on kuntouinti ja muukin liikkuminen. Hän käy myös erilaisissa kulttuuririennoissa, kuten konserteissa, teatterissa, taidenäyttelyissä.

”Tykkään myös tutustua uusiin paikkoihin, vähän kuten Mika. Matkailu on kivaa ja pidän myös luonnossa retkeilystä”, Korolainen sanoo.

Mika Hagelin on Pirkan opiston uusi rehtori.

Kuka? Mika Hagelin Aloittanut Pirkan opiston rehtorina 15. toukokuuta. Syntynyt Utsjoella 1966. Asuu Lahdessa. Ennen Nokiaa toimi Järvenpää Opistossa rehtorina.

Kuka? Matti Korolainen Siirtyy eläkkeelle Pirkan opiston Rehtorin tehtävistä kesäkuussa 2023. Aloitti rehtorina vuonna 2013. Syntynyt Kouvolassa 1955. Asuu Orivedellä.

Millainen opisto oli silloin, kun Korolainen tuli rehtoriksi?

Neljän kunnan – Nokian, Lempäälän, Vesilahden ja Pirkkalan – alueella toimi aiemmin kolme opistoa: Nokian Työväenopisto, Pirkkala-opisto ja Lempäälä-opisto. Vuoden 2013 alussa opistot yhdistettiin seutuopistoksi, jonka nimeksi tuli Pirkan opisto. Korolainen tuli tuohon seutuopistoon töihin.

Opiston toimistot sijaitsivat tuolloin Nokian aseman lähellä Teollisuusaseman kiinteistössä. Vuonna 2020 ne muuttivat Kerholaan.

Nyt Pirkan opistolla on noin sata toimipaikkaa ja opetusta pidetään ympäri neljää kuntaa.

Kaksi rehtoria on kuvattu tässä Hagelinin uudessa työhuoneessa Nokian Kerholassa.

Millaisen opiston saat uutena rehtorina käsiisi, Mika Hagelin?

”Saan hyvässä kunnossa olevan opiston. En ole ikinä päässyt aloittamaan tällaisesta tilanteesta, jossa asiakirjoista lähtien kaikki on kunnossa. Nyt ei muuta kuin tulevaa kohti. Suunnitelmat on tehty neljäksi vuodeksi ja on toimeenpanon aika.”

Korolainen jatkaa Hagelinin puhetta.

”Myös kuntien suhtautuminen on nykyään esimerkillistä. Opiston arvostus on noussut, opistoa pidetään todella tärkeänä toimijana ja kunnat haluavat tehdä voitavansa opiston eteen. Aluksi naapurikunnat suhtautuivat Nokiaan niin, että ajaako se omia etujaan. Mutta nyt henki on niin hyvä”, Korolainen sanoo.

Jatketaanko samalla linjalla vai onko tulossa muutoksia Mika Hagelin?

”Olemme menossa jo oikeaan suuntaan pitkällä tähtäimellä, sen mitä olen suunnitelmiin päässyt perehtymään. Vahva harrastustoiminta kaikille kaupunkilaisille on kivijalka samoin kuin taiteen perusopetus. Sillä linjalla menemme jatkossakin.”

Hagelinin mukaan opisto ei ole lähdössä esimerkiksi viemään opetusta ensisijaisesti verkkoympäristöön.

”Kontaktiopetus on meidän juttumme. Ja sillä me myös erotumme toisista oppilaitosmuodoista.”

Korolainen huomasi korona-ajan jälkeen tapahtuneen vastareaktion.

”Ihmisillä on entistä suurempi kaipuu lähiopetukseen, omaan ryhmään niin, että näkee tutun porukan. Se kaipuu syntyi korona-aikana.”

Väistyvä rehtori Matti Korolainen jättää uudelle rehtorille Mika Hagelinille hyvässä kunnossa olevan opiston.

”Ei järkeä”

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hallitusneuvottelijat ovat suunnitelleet valtiovarainministeriön esityksen pohjalta jopa 50 prosentin leikkausta vapaan sivistystyön rahoituksesta. Rehtorit toivovat, että maan johdossa pystyttäisiin tekemään ratkaisuja pitkällä tähtäimellä.

Jos vapaan sivistystyön rahoitus putoaa huomattavasti, sillä voin olla vaikutusta ihmisten hyvinvointiin.

Jos pahimmat uhkakuvat toteutuvat, kansalaisopistot ja vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat rehtorien mukaan todella kovilla, pienimmät jopa lakkautusuhan alla.

”Leikkaukset aiheuttaisivat aiempaa enemmän sitä, että tästä tulee vain hyvin toimeen tulevien opisto, mitä me emme todellakaan toivo”, Korolainen sanoo.

Rahoituksen väheneminen vaikuttaisi todennäköisesti kurssitarjontaan.

Seutukunnan opistot ovat yhteisesti vedonneet Pirkanmaan kansanedustajiin, jotta he veisivät viestiä eteenpäin.

”Ei ole järkevää että leikattaisiin vapaasta sivistystyöstä, jolla on niin suuret ennaltaehkäisevät vaikutukset ihmisten hyvinvointiin. Ihmiset harrastavat, eivät sairasta. Kokonaiskuva pitäisi ottaa huomioon”, Korolainen sanoo.

Hagelin puuttuu puheeseen: ”Mutta kyllä me pärjätään.”

Mika Hagelin, vaikutat luonteeltasi optimistilta. Pitääkö tällainen huomio paikkansa?

”Kyllä, olen sellainen rauhallinen optimisti. Hitaasti kiiruhtaen on mielestäni tässä tilanteessa järkevä etenemistapa”, Hagelin sanoo ja tarkoittaa varmasti niin Pirkan opistoa kuin koko Suomen johtamista.

Korolainen jatkaa: ”Ei pidä panikoitua. Me molemmat olemme käyttäneet toiminnassamme ratkaisukeskeisyyttä. Jos asia ei ratkea yhdellä tavalla, etsitään jokin toinen tapa, saada sitä eteenpäin.”

Oletteko itse osallistuneet opiston kursseille?

Korolainen on ottanut osaa teatterikursseille, mutta toisessa opistossa. Hän on myös käynyt elokuvakurssin ja vetänyt Hyvinkään opistossa elokuvaryhmää.

Uusi rehtori ei jää huonoimmaksi.

”Minä olen viimeiset kolme vuotta Järvenpäässä vetänyt kuntokiekkoiluryhmää aikuisille. Ja toisen opiston kurssilla olen opiskellut venäjää”, Hagelin sanoo.

Mitä odotat tulevaisuudelta Nokialla?

”Että opin uusia asioita ja kehityn ammatillisesti. Ja pääsen sisään paikalliseen kulttuuriin. Haluan olla kuntalaisille helposti lähestyttävä”, Hagelin sanoo.

Vanha rehtori jatkaa: ”Toivon että kuntalaiset ovat aktiivisia tekemään ehdotuksia, niin että heidän äänensä kuuluu entistä enemmän.”

Uusi rehtori päättää puheen:

”Teki hallitus neuvottelupöydässä mitä päätöksiä tahansa, eteenpäin mennään.”