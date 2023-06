Nokian kaupunki palkitsee rahallisesti vieraslajien kitkemisestä – Katso jutusta, miten talkoisiin voi osallistua

Kyseessä on ensimmäinen kerta maailmassa, kun vieraslajiongelmaa ratkaistaan mobiilipelillä joukkoistamisen keinoin.

Nokian kaupunki tiedottaa, että vieraskasvien poistaminen Nokian luonnosta jatkuu edelleen. Tällä kertaa vuorossa on projektin toinen osa, jossa ensimmäisessä osassa löydettyjä lupiini- ja jättipalsamiesiintymiä kitketään pois vapaaehtoisvoimin. Projektissa käytetään apuna Crowdsorsa-sovellusta, jonka karttaan torjuttavat vieraslajiesiintymät on merkitty.

Touko-kesäkuun vaihteessa tehtyyn haitallisten vieraslajikasvien kartoitukseen osallistui Nokialla jopa 85 kuntalaista.

Vieraslajiesiintymiä voi kuka tahansa käydä kitkemässä rahallista palkkiota vastaan. Jokainen sovellukseen merkitty kasviobjekti on 50 sentin arvoinen. Esiintymiä löytyy sovelluksen mukaan runsaasti muun muassa Viholasta, Koskenmäestä ja Sammalistosta. Tarkemmat ohjeet löytyvät Crowdsorsa-sovelluksesta, jonka voi ladata ilmaiseksi sovelluskaupasta.

”Haluamme tarjota kuntalaisille innovatiivisen ja uuden tavan osallistua omalla panoksellaan vieraslajien torjuntaan Nokialla. Toivomme, että tempaus herättää kaikenikäisiä toimimaan oman elinympäristömme viihtyisyyden ja monimuotoisuuden parantamiseksi”, sanoo Nokian kaupunginpuutarhuri Venla Kuusela tiedotteessa.

Luonnon monimuotoisuutta uhkaavia haitallisia vieraslajeja torjutaan tänä kesänä samalla menetelmällä jopa 14 kunnassa ympäri Suomea. Kyseessä on ensimmäinen kerta maailmassa, kun vieraslajiongelmaa ratkaistaan mobiilipelillä joukkoistamisen keinoin.

Crowdsorsa on tamperelainen startup-yritys, jonka Suomessa suosituksi tullut konsepti on otettu käyttöön myös Ruotsissa, Virossa ja Englannissa. Pelillä on kerätty dataa ennätyksellistä vauhtia jo muun muassa kaduista, pyöräteistä, kaivonkansista ja lätäköistä.