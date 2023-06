Main ContentPlaceholder

Elämänmeno | Henkilö

Ei tullut Euroviisujen taustalaulajaa, tuli loistava kuoronjohtaja – Ive Riihimäen mukaan nokialaiskuorolla on yksi ainoalaatuinen valtti ylitse muiden

Ive Riihimäki on johtanut Nota Bene Nokiaa kohta 12 vuotta ja kuoro on antanut hänen mellastaa. Luova ja kansainvälinen Riihimäki on matkan varrella tehnyt kuorolleen kiinnostavia sovituksia. Yksityiselämässään Riihimäki etsii isäänsä.

Kuoronjohtaja Ive Riihimäki on tehnyt monta vuotta hedelmällistä yhteistyötä Nota Bene Nokian kanssa.