Joku K-Supermarket Löytikseen ostoksille mennyt saattoi keskiviikkona iltapäivällä hieraista silmiään useampaankin kertaan. Pihan oli näet vallannut kaksipyöräisten kokoontumisajo, nuorisokielellä mopomiitti.

Tapahtuman isänä oli itsekin mopo- ja moottoripyöräiän vahvasti elänyt Löytiksen kauppias Niko Nylund. Kaupan pihalla on aiemmin järjestetty muitakin tapahtumia, muun muassa Latela-show viime keväänä.

”Paikalle tuli silloin paljon lapsia ja nuoria. Heräsi ajatus, että heitä voisi kiinnostaa myös tällainen”, Nylund kertoo.

Nuorimmat katselijat ihastelivat menoa polkupyöriensä selästä. Kauppias Niko Nylund haastatteli osallistujia.

Mopomiitin takana myös kannanotto viimeaikaisiin negatiivissävyisiin kirjoituksiin nuorten kokoontumisajoista. Nylund polkaisikin tapahtuman hyvinkin nopealla aikataululla – noin viikossa.

”Negatiiviset kirjoitukset mopomiiteistä olivat laukaiseva tekijänä. Ei niitä syyttä varmasti ole kirjoitettu, mutta koska nuorille ei järjestetä tapahtumia, he järjestävät itse ilman valvontaa ja suunnitelmaa, ja silloin voi lähteä mopo käsistä.”

Mopoautot oli puunattu viimeisen päälle näyttelyä varten.

Kauppias myöntää, että mopomiitti jännitti häntä etukäteen – lähtisivätkö mopot niin sanotusti käsistä. Mutta ei – päinvastoin.

”Täällä oli iloisia lapsia, nuoria ja vanhempia käymässä. Päivä meni paremmin kuin osasin odottaa. Näyttelyissä oli paljon osallistujia ja kävijöitä myös päristelemässä. Nuoremmat polkupyöräkävijät ihailivat isompien mopoja”, Nylund kuvailee.

”Tässä oli myös historian havinaa. Omakin nuoruus tuli mieleen, kun oli kesäloma edessä. Olisi hienoa elää vielä sitä aikaa uudestaan.”

Kävijöille tarjottiin ilmaiseksi 500 hot dogia. Tarjottavat maistuivat myös varttuneemmalle väelle.

Keskustassa järjestetty mopomiitti on omiaan keräämään myös närkästyneitä kommentteja esimerkiksi äänekkäistä pyöristä. Kommentteja on kyllä Nylundille tullut, mutta niiden sävy on ollut kaikkea muuta kuin närkästynyt. Esimerkiksi Löytis-kaupan Facebook-sivulla tapahtuma on kerännyt pelkästään kiitoksia. On kiitelty hyvästä meiningistä, mutta myös siitä, että joku huomioi nuoria ja järjestää tapahtuman nimenomaan heille.

Näyttelyssä riitti katseltavaa. Näyttelyalue oli rajattu kaupan asiakkaiden pysäköintipaikkojen ulkopuolelle.

Tapahtumassa oli erilaista ohjelmaa. Oli muun muassa mopo-, skootteri-, mopoauto-, traktorimönkijä- ja kevarinäyttelyt. Eikä voi järjestäjiä syyttää ryppyotsaisuudesta, sillä paras musiikkia soittava mopoauto palkittiin yllättävästi kuulokkeilla. Päivä huipentui siurolaiseen taiturointiin, kun Teemu Saesvuo ja Miro Masalin esittivät stuntpyöräshow’nsa.

”Iso kiitos puolestani nokialaisille nuorille asiallisesta käytöksestä ja hyvästä tunnelmasta”, Niko Nylund kiittelee. Hän kiittelee myös toista nokialaista hyväntekijää, Timo Osmosta, josta oli iso apu järjestelyissä.