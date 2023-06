”Harjoitusaikana olen huomannut, että joillakin on ollut pupua pöksyssä, mutta se on lähtenyt.” Nokialaiset harrastajat näyttelevät näyttelijätähtien rinnalla pikkurooleissa Pyynikin kesäteatterissa. Mutta miten ammattinäyttelijät nokialaisiin suhtautuvat? Täällä Pohjantähden alla saa ensi-iltansa perjantaina 9. kesäkuuta.

Tämä ei todellakaan ole aivan tavallista.

Nokialaisen harrastajateatteri Etunäyttämön 19 näyttelijää on päässyt mukaan merkittävään ammattilaisten kesäteatteriesitykseen.

Pyörivässä Pyynikin kesäteatterissa saa ensi-iltansa uusi dramatisointi Väinö Linnan teoksesta Täällä Pohjantähden alla. Teoksen ohjaa Antti Mikkola.

Mikkola oli sattunut lukemaan Nokian Uutisten jutun Saija Viljasesta, joka päivisin työkseen siivosi Tampereen Teatteria ja iltaisin johti Nokialla Etunäyttämö-nimistä harrastajateatteria.

”Mikkola tuli Tampereen Teatterin näyttelijälämpiössä jutulle”, Viljanen sanoo.

Ja siitä se sitten lähti.

Nyt Viljanen on Mikkolan apulaisohjaaja Pyynikin kesäteatterissa ja suuri joukko nokialaisia harrastajanäyttelijöitä esityksen avustajina. Eivätkä nämä ole mitä tahansa pestejä, esimerkiksi siksi, että Mikkola on ohjaajana varsin arvostettu. Hänet kiinnitettiin Tampereen Teatterin ohjaajaksi alkuvuodesta 2022. Ohjaajasopimus kestää kolme vuotta.

Apulaisohjaaja Saija Viljanen ja ohjaaja Antti Mikkola ovat tässä suuren ajatustyön äärellä Pyynikin kesäteatterissa.

Millainen kokemus apulaisohjaajana pyörivässä teatterissa on tähän asti ollut, Saija Viljanen?

”Kokemus on ollut varsin vauhdikas. Lyhyessä ajassa on tehty suurtuotanto, on ollut vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Antti Mikkola ja muu työryhmä ovat vertaansa vailla, ilmapiiri on loistava”, Viljanen sanoo.

Apulaisohjaajan homma on Viljasesta ollut todella innostavaa.

”Se on ollut tietysti vaativaakin. Lyhyessä ajassa tehdään noin valtavan iso tuotanto”, Viljanen sanoo.

Esityksen lukuharjoitukset alkoivat Viljasen mukaan 26. huhtikuuta.

”Suurin oppi on tullut siitä, miten nopea omaksumiskyky pitäisi olla, kun tehdään tuollaisia juttuja tuossa ajassa”, Viljanen sanoo.

Millainen Antti Mikkola on ohjaajana?

”Mikkolan Antti on valtavan hyvä ihmistuntija visionäärinen, lempeämielinen ohjaaja”, Viljanen sanoo.

Viljasen tehtävät ovat yhdistelmä apulaisohjaajan töitä ja tuotannollisia tehtäviä.

”Prioriteetti on avustajajoukon koordinoinnissa ja aikatauluttamisessa. Olen tuotannon, ohjauksen ja avustajakaartin ja muiden liikkuvien osien välissä oleva diplomaatti”, Viljanen sanoo.

Jere Saarela, Ida Lehtinen, Hanna Mecklin, Verneri Lilja, Paavo Poikonen, Hanna Murtola, Pirjo Lammi, Petri Salmi, Lasse Viitamäki, Ella Mettänen, Henriikka Heiskanen esiintyvät Pyynikin kesäteatterissa 2023.

19 hengen nokialaisen avustajajoukon toiminnan koordinointiin tuo oman haasteensa se, että moni avustaja vuorottelee toisen kanssa pienissä rooleissa. Näitä Viljanen sitten panee lukujärjestyksiin.

”Excel-on laulanut niin lujaa ettei koskaan ennen”, Viljasnen sanoo.

Työaikalaskuri usein kertoo että työpäivän pituus on ollut 14 tuntia. Ja tätä kuusi päivää viikossa.

”Sunnuntain arvostaminen on lisääntynyt. Lepoaika pyhitetään levolle.”

Vaikka Viljanen itse pääseekin kehumaan oman harrastajateatterinsa näyttelijöitä, antaa mennä.

”Tämä Täällä Pohjantähden alla on hyvin vaativa teos. Tässä eivät selviä sellaiset avustajat, jotka eivät yhtään tiedä, miten päin ollaan näyttämöllä. Mukana on vannoutunut, harrastajoukko”, Viljanen sanoo.

”Valtavan hienoa työtä he tekevät kaikki. Suurin osa vuorottelee vielä kaverin kanssa tehtävissä. On hienoa, miten ihmiset kasvavat tuon näyttämön henkeen ja sykliin”, Viojanen sanoo.

Viljanen tarkoittaa sitä, että ensinnäkin kyseessä on ammattiteatteri. Sen lisäksi katsomo pyörii. Pyynikillä mukaan mahtuu 800 katsojaa – Etunäyttämöllä 70. Harrastajille tulee paljon uusia asioita ja he ovat niihin todella panostaneet.

”Tämä on aika harvinainen juttu, että isossa ammattiteatterissa otetaan pienen harrastajateatterin näyttelijöistä koko avustajajoukko.”

Hanna Murtola ja Ella Mettänen vauhdissa Pyynikillä

Eikö nokialaisia ole jännittänyt?

”Harjoitusaikana olen huomannut, että joillakin on ollut pupua pöksyssä, mutta se on lähtenyt. On myös ihastuttavaa innostuneisuutta. Paloa tehdä ja rakkautta lajiin”, Viljanen kuvailee nokialaisten toimintaa.

”Tähtikaarti on siinä myös tekemässä upeita isoja rooleja.”

Tähtikaartiin kuuluvat muun muassa Esa Latva-Äijö, Verneri Lilja, Ella Mettänen, Tom Lindholm, Jukka Leisti, Aimo Räsänen, Heidi Kiviharju, Petra Ahola ja Samuli Muje.

”Tosi ihanasti tähdet ovat suhtautuneet, lämpimästi ja ystävällisesti. Aimo Räsänen tunnettuna vitsiniekkana on mukana, kyllä tarina lentää.

Ja onhan se nyt Viljasellekin hienoa.

”Pääsen tekemään osaamistani ja koulutustani vastaavaa työtä.”

Koska Pyynikin kesäteatteriin harvoin pääsee yhdeksäätoista henkilöä nokialaisesta harrastajateatterista, kerromme tässä kaikkien nimet ja roolit.

Etunäyttämön kautta mukana ovat seuraavat avustajat, joista ensin mainitaan oikean ihmisen nimi (tai nimet, jos he vuorottelevat) ja sen jälkeen rooli:

Paavo Poikonen - Aleksi Koskela ja muita rooleja

Jere Saarela - Ilmari Salpakari, Uuno Laurila ja muita rooleja

Erkki Lahtinen - Yllö, tuomari

Matti Nieminen/ Mauri Könönen - Mellola

Liisi Hämäläinen / Noora Koski - Aune Leppänen, pentinkulmalainen

Päivi Honkanen/ Hanna Murtola - Anna Kivivuori, pentinkulmalainen

Markus Pärssinen / Janne Karjalainen - Oskari Kivivuori, muita rooleja

Simo Korkiakoski/Petri Salmi - Hellberg ja muita rooleja

Anitta Forssen/Pirjo Lammi - pentinkulmalaisia

Hanna Mecklin/Maarit Pakarinen - Kerjäläisäiti, pentinkulmalaisia

Ida Lehtinen/ Isabella Kajander - pentinkulmalaisia