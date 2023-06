Kankaantaan tulipalossa kotinsa menettänyt perhe on liikuttunut ihmisten suuresta avusta – ”Kun muksut hymyilevät, se antaa voimia jatkaa”

Nokialainen perhe menetti toukokuun lopussa tulipalossa kotinsa ja kaikki tavaransa. Nyt he haluavat kiittää ihmisiä, jotka heitä ovat auttaneet. ”Ilman teidän apuanne emme olisi selvinneet.”

Oven raosta tuulikaappiin puskee päänsä valtava musta koira. Puolet pienempi tyttö raottaa ovea.

Nokialainen perhe on nyt asettunut tänne keltaiseen taloon.

”Se, minkä voimin itse on tässä mennyt eteenpäin, on tietenkin se, että me olemme jokainen hengissä. Se on aivan kaikista asioista tärkein”, sanoo äiti Marianne Lindstedt.

Perheen koti Nokian Kankaantakana paloi maan tasalle tiistai-iltana noin viikko sitten. Aivan viime tipassa palavasta talosta sai pelastauduttua isä Petteri Ijäs ja koira. Äiti oli kaikkien lasten kanssa sattumalta juuri tuolloin yötä muualla.

Perhe on onnellinen siitä, miten ihmiset ovat osanneet lahjoittaa asioita, joita itselle ei olisi tullut mieleen. Näitä pelejä on keräännytty yhdessä pelaamaan.

Istahdamme suuren soikean pöydän ääreen. Siihen mahtuu koko perhe: äiti, isä ja viisi lasta. Pöytä on saatu lahjoituksena. Niin kuin oikeastaan jokainen tavara tässä asunnossa on saatu. Kaikki entinen tuhoutui tulipalossa.

”On tärkeää, että saamme kiitoksen nyt eteenpäin”, Lindstedt sanoo.

”Koskaan ei voinut kuvitellakaan, miten paljon apua ja mitä kaikkea tulee saamaan.”

Lindstedt haluaa mainita erityisesti työkaverinsa Renata Rädyn, joka julkaisi Facebookissa ilmoituksen avuntarpeesta ja alkoi koordinoida sitä, mitä tarvitaan. ”Hän on organisoinut tämän kaiken ja miehensä kanssa tuonut tänne peräkärryllä tavaraa.”

Lapset ovat saaneet paljon vaatteita. Heille on tuotu hiuspantoja, hiuspinnejä, urheiluvarusteita, leluja.

”Kaikkea ei tulisi itselle välttämättä ensimmäisenä mieleen, jos lähtisi auttamaan jotain perhettä. Auttajat ovat osanneet ajatella sen niin hienosti”, Lindstedt sanoo.

Pöydällä ovat pinossa pelit Muuttuva labyrintti ja Kanin loikka. Niitä perhe on pelannut yhdessä pöydän ääressä.

”Välillä ei ole tiennyt, itkeekö sen takia, että talo on palanut vai sen takia, että ihmiset auttavat niin paljon. Se on ollut todella liikuttavaa. Monet itkut ovat tulleet, koska on ollut niin onnellinen siitä avusta”, Lindstedt sanoo.

Petteri Ijäs muistaa alun shokin. Silloin, kun aivan kaikki oli mennyt, ei itse olisi heti kyennyt mihinkään.

”Kauppareissuunkaan ei olisi pystynyt. Mutta kotiin on tuotu ruokaa ja autettu eteenpäin. Jos olisi itse pitänyt alkaa miettiä, että mistä lähtee liikkeelle, mitä nyt ensimmäisenä hankkii vaikka muksuille, siitä ei olisi tullut mitään”, Ijäs sanoo.

”Mitä te tarvitsette?”

Vanha koti oli pariskunnan huolella vuosien mittaan kunnostama. Jäljelle ei jäänyt mitään. Ijäs koetti myöhemmin pelastaa palaneesta talosta muistoksi yhdet lenkkarit, jotka oli saanut vaimolta lahjaksi. Nekin haisevat savulle ja tuovat huonoja ajatuksia.

”Mutta me pääsemme tästä jossain vaiheessa jaloillemme”, Ijäs sanoo.

Apuun on tullut sukua ja aivan tuntemattomia ihmisiä. Lindstedtin isosisko Maarit tuli heti: kävi ruokakaupassa, osti lapsille jäätelöt ja hankki kriisiapua. Välillä pihaan on yhtäkkiä porhaltanut auto. Lasten koulukavereiden vanhempia on voinut pölähtää ovelle, tulla halaamaan ja sanoa, että mitä te tarvitsette.

”He ovat kysyneet lasten koot ja lähteneet hakemaan vaatekaupasta lapsille uusia vaatteita”, Lindstedt sanoo.

”Tytöt ovat välillä hihkuneet ja olleet täpinöissään leluista ja vaatteista, jotka ovat heille tärkeitä. Yhdestä perheestä tuli jo korkokengät, jotka jalassa Neea lähti sitten kevätjuhlaansa”, Lindstedt sanoo.

Apu ei ole jäänyt Nokian rajojen sisälle. Joku oli jo ollut valmiina lähdössä Huittisista tuomaan perheelle ruokapöytää, mutta lopulta pöytä löytyi lähempää.

”Ihmiset ovat pyyteettömästi valmiita auttamaan. Se on uskomatonta”, Ijäs sanoo.

Lahjoituksina saatuja pehmoleluja oli tallessa kassissa olohuoneen nurkassa.

Koska apua on tullut paljon, on tullut myös sellainen olo, että perhe ei ole yksin asiansa kanssa. Se on helpottanut.

Aivan alussa oli myös hyvä olla jotakin tekemistä, oli purettava nyssyköitä, käytävä läpi lahjoituksia.

”Oli hyvä, ettemme vain istuneet tyhjässä asunnossa. On ollut pakko perata tavaroita. Ajatuksia on saanut vähän muualle eikä ole kerennytkään miettimään tapahtunutta”, Ijäs sanoo.

Keppari piti lepotaukoa patjalla olohuoneen lattialla.

Ijäs on se, joka oli kotona silloin, kun tulipalo syttyi. Hän heräsi tiistaina myöhään illalla palovaroittimen ääneen. Yläkerrassa ei haissut miltään eikä näkynyt mitään erityistä. Oli hämärää. Ijäs lähti unenpöpperössä katsomaan, mitä tapahtuu.

”Sitten pääsin sen verran rappusia alas ja tajusin. Alakerta oli ihan mustaa savua täynnä ja sellainen rätinä ja pauke kuului. Tajusin, että on tosi kyseessä”, Ijäs sanoo.

Ijäs oli jo juoksemassa pihalle, kun hän huomasi, että koira oli vielä sisällä. Hän koetti huudella.

”Meillä on sohvan päädyssä hänen petinsä. Hän oli siinä ja tärisi. Pääsin hänen luokseen ja sain niskavilloista revittyä pihalle”, Ijäs sanoo.

”Ei ollut aikaa pelastaa kotoa yhtään mitään. Aivan kaikki jäi.”

Ijäksen mukaan tilanteessa nousi paniikki, ei pystynyt toimimaan mitenkään järkevästi.

”En saanut puhelimesta edes näppäinlukkoa auki. Se oli ihan sellaista sumua siitä eteenpäin”, Ijäs sanoo.

Ijäs miettii, että siinä vaiheessa olisi ollut luultavasti mahdotonta pystyä herättämään viisi lasta ja saada heidät sängystä ja pystyä miettimään, miten heidät saa ulos.

”Olen miettinyt paljon sitä, että jos olisimme olleet siellä kaikki, en usko että olisimme enää ihan näin iso perhe.”

Toinen koti

Lindstedt haluaa, että ihmiset saavat tietää, että heillä on nyt toinen koti ja he ovat saaneet paljon asioita järjestykseen. Hän yrittää jo rauhoitella muita ihmisiä.

”Kyllä me tästä selviämme. Monet ovat siellä itse vähän hädissään tämän asian kanssa. Totta kai itselläkin hetket vaihtelevat – välillä tuntuu, että romahtaa pahemmin ja välillä on helpompi olla”, Lindstedt sanoo.

”Tämä ei ole mikään salaisuus. Haluamme saada kiitoksen eteenpäin.”

Isommilla tytöillä Neealla ja Huldalla on yläkerrassa oma huone a kerrossänky. Sängyt alkavat täyttyä pehmoleluista.

Onneksi uudessa paikassa asuu paljon tuttuja lapsia, on paljon kavereita.

”Kavereiden kanssa on mennyt tosi kivasti. Näyttää, että elämä lapsilla jatkuu. Hymyssä olevia ja nauravia suita on tuossa näkynyt edelleen”, Lindstedt sanoo.

”Se antaa itselle taas voimia jatkaa. Kun näkee, että muksut hymyilevät ja että heillä menee hyvin. Totta kai ensimmäisenä on huolissaan lapsista”, Ijäs sanoo.

Tytöt telmivät olohuoneen lattialla patjojen päällä ja kiljuvat leikissään.

”Enni, kohta tippuu verhot, kun olet niiden päällä”, äiti huikkaa.

Vanhempi veli Rasmus on kaverillaan, nuorempi Valtteri käy morjestamassa.

On kesäloma. Kouluasioita ei tarvitse nyt hetkeen miettiä. Tytöt pääsevät pian kaverinsa kanssa mökille.

Alue, jossa uusi asunto on, on rauhallinen. Koiran kanssa on helppo lähteä lenkille.

”Voi koettaa rakentaa tänne uutta elämää.”

Mikä? Keräys Ystävät järjestävät pienkeräyksen tulipalossa kotinsa menettäneen perheen auttamiseksi. Varojen käyttötarkoitus on perheen avustaminen irtaimiston, vaatteiden ynnä muun hankkimiseksi sekä perheen lasten harrastusmaksujen ja -välineiden ynnä muiden kustannuksissa avustaminen. Pienkeräyksen voi luvan mukaan järjestää ajalla 9.6.–31.08.2023. Keräys keskeytetään, jos sadut varat ylittävät lakisääteisen 10 000 euron enimmäismäärän. Keräyksen järjestävät Renata Räty, Katri Helenius ja Lasse Räty. Lahjoituksen voi laittaa tilille numero FI96 1462 3269 8937 42 Tilin haltija on Lasse Räty.

Lue lisää: Omakotitalo tuhoutui raunioiksi Kankaantakana – Asukas ja koira pelastautuivat viime tipassa

Lue lisää: Palaneen omakotitalon palosyystä ei poliisilla vielä tietoa – talon asukas ja koira ovat kunnossa