Useissa kohteissa on myös lisäohjelmaa, kuten pihakirppiksiä ja pop up -kahviloita.

Vanha apteekintalo Ahteensivulla on sisustettu vanhoilla huonekaluilla ja tavaroilla. Kyseessä on yksityiskoti.

Nokian Vanhat talot -tapahtuma järjestetään tulevana viikonloppuna. Lauantain aikana voi vierailla useissa kohteissa ja osallistua myös opastetuille bussiretkille.

Lauantaina järjestetään kaksi kyläretkeä: toinen suuntautuu Siuroon ja Pinsiöön ja toinen Tottijärvelle ja Sarkolaan. Lisäksi lauantaina järjestetään noin tunnin mittaisia Seitsemän linnaa ja kaksi kartanoa -kiertoajeluita. Näille retkille ilmoittaudutaan kaupungin visitnokia.fi-sivuilla.

Jos yhteiset opastetut retket eivät kiinnosta tai niille ei muutoin pääse, voi eri kohteisiin tutustua myös omatoimisesti. Mukana on parikymmentä kohdetta, jotka ovat auki kello 11–17. Useissa kohteissa on myös lisäohjelmaa, kuten pihakirppiksiä ja pop up -kahviloita.

Tutustumiskierroksen voi aloittaa vaikka Hinttalan kotiseutumuseosta ja jatkaa siitä kirkon alapuolelle työläiskotimuseoihin Yrittäjäkadun ja Nokianvaltatien risteyksen lähelle. Myös Villa Silva Penttilänkatu 1:ssä on auki kaikille vierailijoille. Nykyään ravintolana ja kokoustiloina palveleva Villa Silva on yli satavuotias entinen edustushuvila.

Auki yleisölle ovat myös Taidetalo Souranderintiellä, Tehdassaaren puusepänverstas, Pitkänniemen historiallinen sairaala ja Branderin torppa Kankaantakana Vikkulankatu 32:ssa. Branderin torppa on rakennettu 1850-luvun puolivälissä. Torppa rakennuksineen on Nokia-Seuran kunnostama ja kalustama. Pitkänniemen sairaalassa on opastetut kierrokset alkaen kello 12, 14 ja 16. Kokoontuminen kierroksille Hallintolan edessä (rakennus 1).

Yksi kiinnostavimmista kohteista on Pitkänniemen sairaala. Lauantaina siellä järjestetään opastettuja kierroksia, jotka alkavat Hallintola-rakennuksen edestä. Hallintola on kuvassa yläreunassa oleva valkoinen rakennus, jonka päällä on kupoli.

Seuraavaksi voi suunnata Koskenmäkeen ja tutustua yksityiskäytössä oleviin koteihin, joita on remontoitu vanhaa kunnioittaen. 1903 rakennetussa entisessä Tuomisen sekatavarakaupassa toimii nykyään Vehreen mainostoimisto. Kohde sijaitsee osoitteessa Koskenmäenkatu 18. Tämä kohde on poikkeuksellisesti auki vain kello 11–13.

Ahteensivu 4:ssä on niin ikään yksityiskäytössä oleva kohde. Koskenmäen apteekin vanha kiinteistö on peräisin 1950-luvulta. Apteekki on kunnostettu asuinkäyttöön, mutta siellä on edelleen nähtävissä muun muassa alkuperäinen yöaikaan käytössä ollut palveluluukku.

Kehon siirtolapuutarhassa yleisölle on avoinna neljä palstaa: numerot 5, 52, 57 ja 71. Avoinna olevat palstat on merkitty kyltein.

Kehon siirtolapuutarhassa on neljä kohdetta avoinna yleisölle. Kyseiset kohteet on merkitty kyltein. Tämä kuva on arkistokuva vuodelta 2015.

Seuraavat kohteet ovat Nokianvirran pohjoispuolella. Utolankalliolla on niin ikään yksityiskäytössä oleva Utolankallion Unelma. Idyllinen ja harmoonisesti sisustettu mummonmökki on rakennettu 1930.

Lähistöllä on myös Lehtolan mökki, joka on Tapio Rautavaaran synnyinkoti. Rakennus on 1800-luvun lopulta. Siuronvaltatie 223:ssa sijaitsevassa kohteessa on Nokia-Seuran opastus.

Kivisavun Taidetila sijaitsee Pinsiössä, entisillä Viikin kartanon mailla. Päärakennus on vuodelta 1919. Täällä voi tutustua Pirttigallerian ensimmäiseen näyttelyyn, jonka taiteilijana on Pia Hovi. Kohde löytyy osoitteesta Rajalantie 37, Pinsiö.

Pinsiön kirkossa on esillä myös Osmo Rauhalan taidetta.

Pinsiössä ollessaan voi katsahtaa myös Pinsiön kirkon (Pinsiöntie 1153) sisäpuolelle. Talkoilla rakennettu kirkko on vaatimaton, mutta viehättävän kodikas. Kirkossa on nähtävillä Osmo Rauhalan teoksia. Lauantaina voi tutustua myös muihin kirkkokohteisiin, Siuron, Suoniemen ja Tottijärven kirkkoihin.

Siuronkallioilla kohoava Ritamäen torppa (Jukolanahde 7) on yksityisomistuksessa. Rakennus on kaksihuoneinen torppa, jonka remontoinnissa on käytetty mahdollisimman ekologisia valintoja. Siurossa sijaitsee myös nykyään yksityiskäytössä oleva entinen asemapäällikön talo (Siurontie 56). Kartanomainen rakennus on valmistunut vuonna 1908. Siurossa voi tutustua myös Knuutilan kartanoon (Lukkisalmentie 49).

Tottijärvellä yleisölle ovat auki Tottijärven Jukola (Pajulahdentie 28) ja Hämyslava. Jukola on valmistunut vuonna 1927 alun perin suojelunkunnantaloksi. Hämyslavalla on kesätori, joka on auki kello 11–13. Tottijärvellä voi tutustua myös Laurilan vanhaan perintötilaan (Pajulahdentie 206). Idyllinen vanha pihapiiri rakennuksineen johdattavat kävijän entisiin aikoihin.

Sarkolassa päivän ajan avoinna on esteetön Päivölä (Sarkolantie 450). Päivölä on rakennettu vuonna 1932 seurantaloksi.

Nokian Vanhat talot -tapahtuma lauantaina 10.6. kello 11–17. Tarkempi kuvaus kohteista on jaettu liitteenä Nokian Uutisten välissä 29. toukokuuta.