Lintukoululaiset ja viitakerttuset eivät pelänneet koleaa säätä.

Tulipäähippiäinen on Nokian uusin lintulaji, joka havaittiin toukokuussa Siurossa. Lajin levittäytyminen maahan on nopeaa, sillä tulipäähippiäisen ensimmäinen pesintä varmistui vasta vuonna 2020 Porissa ja Helsingissä.

Linnustomme on jatkuvassa muutoksessa Nokiallakin. Viimeisin uusi tulokas on tulipäähippiäinen, jonka Kari Eischer löysi Siurosta 24. toukokuuta.

Tulipäähippiäinen on uusi laji Suomen pesimälinnustossa, sillä lajin ensi pesintä todettiin kesällä 2020 Porissa ja Helsingissä. Pirkanmaan ensimmäinen tulipäähippiäinen löytyi naapurikunta Hämeenkyröstä 9. toukokuuta.

Tulipäähippiäisen runsastuminen ja levinneisyysalueen nopea laajeneminen liittynevät ilmaston lämpenemiseen.

Komea, suuri ja mustaselkäinen merilokki hautoi toukokuussa pesällään Kuloveden Kuivasaaressa, jonne on laitettu maihinnousukielto lintujen pesimärauhan turvaamiseksi.

Merilokki pesi Kuloveden Kuivasaaressa

Nokian pesimälinnuston uusimpia tulokkaita ovat myös merilokki ja valkoposkihanhi, jotka hautoivat toukokuussa pesillään Kuloveden Kuivasaaressa, tärkeässä linnuston suojelusaaressa.

Kuivasaari, mikä on samalla Nokian ja Sastamalan rajasaari, on merkittävä pesimäsaari myös kalatiiroille, naurulokeille, kala- ja harmaalokeille. Saareen on laitettu maihinnousukielto lintujen pesimärauhan turvaamiseksi. Ainoa, jolla on lupa häiritä Kuivasaaren rauhaa, on paikallinen merikotkapari, joka käy noutamassa saaresta pulleita lokinpoikasia. Viime vuonna mekon saaliiksi joutui valkoposkihanhiemo, jonka pesintä tuhoutui silloin.

Viitakerttunen konsertoi retkeläisten iloksi Kesäniemessä. Nyt kannattaa nauttia mestarilaulajan ilmaiskonserteista, sillä koiras lopettaa heti laulamisen naaraan saavuttua reviirille.

Kolea keli ei pelottanut lintukoululaisia eikä viitakerttusia

Kolea keli ei pelottanut liki kolmeakymmentä lintuharrastajaa, jotka kokoontuivat viime lauantaina odotettuun kesäillan tapahtumaan, yölaulajakuunteluun Kesäniemessä. Anne Viitalaakso, Jarmo Koivisto ja Jouni Riihimäki opastivat varmoilla lajinmäärityksillä.

Yölaulajakuuntelut ja ensi viikonloppuna pidettävä pönttöbongaus ovat nyt kovin haasteellisia kolean, sateisen, lähes huhtikuisen sään vuoksi.

Kävin ennakkoon Siuron Lammasnokassa kuuntelemassa, olisiko satakieli äänessä. Kun tutut mestarilaulajan näppäilyt kaikuivat rantapensaikosta, saattoi olla varma, että Kesäniemessäkin kuullaan yöllisiä mestarilaulajia. Siuron satakielen laulu kuultiin Kesäniemessäkin kahden kilometrin päästä. Se kuvastaa satakielen laulun voimakkuutta, mikä on mitattu voimakkuudeltaan 71 desibeliksi.

Anne Viitalaakso ei valittanut heikkoa säätä, sillä Kesäniemessä kuullaan ja nähdään aina paljon eri lintulajeja.

”Aluksi valoisassa ja koleassa kesäkuun illassa kuultiin ja nähtiin tiiroja, lokkeja, naakkoja, kanadanhanhia, kurkia, joutsenia, sinisorsia, härkälintuja, sepelkyyhkyjä, silkkiuikkuja ja telkkäpoikueita. Pellolla juoksi metsäkauriita ja rusakoita sekä kaksi meriharakkaa lensi Kulovedelle”, Viitalaakso kertoo.

Kuljun kartanon alue on aina ollut erinomainen yölaulajapaikka.

”Niinpä jo retken aluksi kaksi viitakerttusta oli äänessä retkeläisille iloksi. Myöhemmin yöllä niitä oli neljä äänessä. Satakielen näppäilyt alkoivat kello 22.40. Ainakin kaksi satakieltä oli äänessä Kesäniemessä. Käki kukkui kauempana.”

Retkeläiset suuntasivat vielä Piikkilänjärven toiselle puolelle Kauniaisiin kuuntelemaan ruisrääkkää, joita oli ainakin kaksi äänessä. Sadepisarat putoilivat keskiyöllä, joten tyytyväisten yökyöpelien oli aika vetäytyä yöpuulle.