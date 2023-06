Suomen suosituin villieläin on palannut pihapiireihin – Mitä siilille saa syöttää?

Siilit ilmestyvät naapurustoihin herättyään talvihorroksesta huhti- ja toukokuun aikana.

Taas on se aika vuodesta, kun suomalaisten suosikkivillieläimet eli siilit tulevat iltahämärässä pihapiireihin tuhisemaan. Siilit syövät luonnosta esimerkiksi hyönteisiä, kuoriaisia, toukkia ja etanoita, mutta mitä ihminen voi syöttää siileille?

Siili syö kissanruokaa

Suurin ongelma ihmisten siilille antamassa ruoassa ovat maitotuotteet. Kaikilla siileillä on laktoosi-intoleranssi, minkä takia ne saavat maitotuotteista ripulin. Ongelmallista on myös todella suolainen ruoka, jota niille ei saa syöttää.

Ihminen voi syöttää siilille kissanruoka. Niille voi tarjota purkkiruokaa tai vedessä liotettuja nappuloita. Kissanruoka on hyväksi pienelle petoeläimelle, koska sen ravintoarvot kohtaavat parhaiten siilin luonnollisen ravinnon kanssa. Parhaissa vaihtoehdoissa ei ole viljaa tai kalaa.

Siilille annettu ruoka voi houkutella paikalle myös ei-toivottuja ruokailijoita, kuten rottia. Sen vuoksi paras tapa ruokkia siiliä on laittaa sille ulos ruokaa iltahämärässä ja kerätä loput ruoat pois sen jälkeen, kun se on ruokaillut. Siileillä on usein salmonella, ja tartuntariskin vuoksi siilien ja ihmisten astiat pitää pestä erikseen ja eri tiskiharjoilla. Siilille kannattaa tarjota myös vettä.

Monimuotoinen luonto auttaa

Pihapiirin siiliä voi auttaa myös jättämällä puutarhaan mahdollisimman paljon luonnonvaraista tilaa. Monimuotoisessa puutarhassa elävät myös ne monet eliöt, joita siili syö. Hyönteisten ja etanoiden myrkyttäminen on siilille haitaksi, koska joskus ne syövät vahingossa muille tarkoitettua myrkkyä.

Jos tapaat luonnosta loukkaantuneen siilin, niin siihen voi koskea nahkaisilla hanskoilla. Siilit eivät yritä purra, mutta ne saattavat hypähdellä saadakseen pistettyä piikeillään häiritsijää. Loukkaantuneen siilin kohdatessa voi ottaa yhteyttä alueelliseen eläinsuojeluneuvojaan. Huonokuntoista tai alilämpöistä siiliä voi auttaa ottamalla sen sisälle lämpimään ja tarjoamalla sille kupista vettä, jossa on hiukan hunajaa, tai ripaus suolaa ja sokeria.