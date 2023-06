Taiteilijakollektiivi Valokehän näyttely avautuu yleisölle tänään perjantaina 2. kesäkuuta 2023.

Tiedättehän sen, kun kirjaa lukiessa mielessä alkaa liikkua maisemia? Kirjan henkilöt saavat omassa päässä jonkinlaisen muodon, päähän nousee ideoita.

Taiteilijakollektiivi Valokehän näyttelyn teokset syntyivät ideoista, joita taiteilijoilla nousi pintaan lukiessa. Tekstit kääntyvät mielessä maisemiksi, hahmoiksi ja yksityiskohdiksi. Nyt nähtävät teokset tuovat näitä esiin.

Yksi näyttelyn taiteilijoista Marika Luukkanen on valinnut teoksensa lähtökohdaksi sydäntä särkevän kirjan, jossa on hurja päähenkilö: nuori juopon tytär, joka on hylätty suolle, ulkopuolinen. Kirja on Suon villi laulu, josta on tehty myös elokuva.

Luukkanen on maalannut teokseensa tuon kirjan päähenkilön. Teos uhkuu vihreää, suota. Naisella on puoleensa vetävä, ehkä ilkikurinen katse.

”Kujeileva katse voi tuoda esiin sitä, että naisessa on paljon muutakin kuin mitä päälle näkyy”, Luukkanen sanoo. Teoksen nimi on Brighter side.

Luukkasta veti puoleensa kirjassa tietty asia:

”Minulle ulkopuolisuuden tunne teoksessa on se, johon kytkeydyn”, Luukkanen sanoo.

Suurimmalla osalla näyttelyn taiteilijoista on esillä kullakin yksi teos.

Rivien välistä -nimisen näyttelyn teokset ovat esillä Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virran pop up -taideseinällä. Inspiraationa toimineet kirjat ovat esillä maalausten yhteydessä.

Virta on luonnollinen paikka näyttelylle, jossa korostuu kahden taiteen lajin, kirjallisuuden ja kuvataiteen liitto.

Näyttely avautuu yleisölle tänään perjantaina 2. kesäkuuta 2023. Se on avoinna 29. kesäkuuta asti.

Teokset ovat esillä pop up -seinällä kolmannessa kerroksessa.

Jos kiinnostus johonkin kirjaan heräsi, niiden toiset kappaleet ovat myös lainattavissa.

Rivien välistä -kirjallisuusaiheinen näyttely 2.–29. kesäkuuta 2023, Nokian kirjasto- ja kulttuuritalo Virran pop up -taideseinällä. Kolmas kerros.