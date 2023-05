Kysyimme myös asiantuntijalta, mihin Carl-Johan Forssén Ehrlinin kirjojen teho perustuu.

”En kyllä nuku”, vastaa tomera kolmevuotias kertojaäänelle, joka heti ensimmäisessä lauseessa sanoo, että ”saatat nukahtaa jo ennen sadun loppumista”.

Olemme tarttuneet haasteeseen testata ruotsalaisen käyttäytymistieteilijän ja NLP-valmentajan Carl-Johan Forssén Ehrlinin nukahtamiskirjaa Kani joka tahtoi nukahtaa. Kirja on ollut todellinen hitti: se ilmestyi alun perin jo vuonna 2015, mutta se on yhä kaksi viime vuotta ollut Suomen myydyin lastenkirja. Suosio on saavutettu etenkin äänikirjana.