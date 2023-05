Helppohoitoisuus ja viihtyisyys korostuvat nykypihoilla ja terasseilla. Osa tuotteista on varsinaisia hittejä, joiden suosio tulee ja menee.

Nokian K-Raudan kauppias Antti Valkeapään mukaan trendikäs terassilaudoitus on nyt leveä.

On yksi pihatuote, jota on viime aikoina kyselty erityisen paljon: kompostori. Nokian K-Raudan kauppias Antti Valkeapää kertoo, että kompostoreita on ostettu uuden jätelakiasetuksen voimaantulon myötä.

Jätelakiuudistuksessa kierrätysvelvoitetta kiristettiin, mikä tarkoittaa, että yli 10 000 asukkaan taajamissa myös kaikkien omakotitalojen pitää lajitella biojätteet joko liittymällä biojätteenkuljetukseen tai kompostoimalla biojätteet itse.

”Kompostorimalleja on monenlaisia. Ympärivuotiseen käyttöön sopivaa kompostoria voi käyttää talvellakin. Esimerkiksi mökille puolestaan voi hankkia vähän yksinkertaisemman”, Valkeapää kertoo.

Mitä tulee muuten tämän kesän pihatrendeihin, helppohoitoisuus ja viihtyisyys ovat avainsanoja. Valkeapään mukaan esimerkiksi terassin ja sisätilojen välinen raja on häilyvä, koska terasseista sisustetaan ikään kuin ylimääräisiä huoneita. Kalusteryhmillä, riippukeinuilla ja ruokapöydillä tehdään tiloja, joissa oleskellaan ja vietetään aikaa. Monet haluavat lasitetutun terassin lämmityslaitteineen, jolloin siellä voi oleskella ympäri vuoden.

Terassinrakennusmateriaaleista helppohoitoinen komposiittilauta nostaa jatkuvasti suosiotaan.

”Leveä lauta on todella trendikäs. Halutaan vähintään 140 millimetriä leveää ellei jopa 170 millimetriä leveää.”

Kalusteissa puolestaan suositaan polyrottinkia, joka on niin ikään helppohoitoinen eikä vaadi esimerkiksi öljyämistä toisin kuin puukalusteet.

Nokian K-Raudan kauppias Antti Valkeapää kertoo, että riippukeinut ovat suosittuja tuotteita tällä hetkellä.

Kamadoa kysytään

Myös erilaiset ruoanlaiton trendit näkyvät pihalla. Valkeapään mukaan vielä vuosi pari sitten pitsauunit olivat todella hittituote. Nyt suosio on hiukan vähentynyt, joskin edelleenkin pitsauuneja hankitaan.

Kaasugrilli on kysytyin grillimalli. Sen lisäksi suosioon ovat nousseet kamado-grillit, jotka ovat keraamisia, soikionmuotoisia hiiligrillejä. Ne sopivat erityisesti sellaisille kotikokeille, jotka haluavat panostaa grillaamisen ja ruoanlaittoon. Kamadoa voi käyttää grillaamisen lisäksi esimerkiksi savustamiseen, hauduttamiseen ja leipomiseen, kuten pitsojen paistoon.

Pölyttäjille kukkia

Valkeapää kertoo, että pihakivetyksiin panostetaan nykyään paljon. Ne tuovat helppohoitoisuutta pihatöihin sekä näyttävyyttä ja siisteyttä pihan yleisilmeeseen. Esimerkiksi nyt trendinä on yhdistellä tummia ja vaaleita pihakiviä.

Kukkivat kukat ovat pihalla ja terasseilla suosiossa. Valkeapään mukaan nyt tehdään myös kukkaniittyjä pölyttäville hyönteisille. Kukkivia kasveja voi pölyttäjiä ajatellen istuttaa myös lavakauluksiin ja ruukkuihin.

”Parvekeviljely pitää edelleen myös pintansa.”