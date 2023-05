Tornien taisto lintutapahtuma oli jälleen menestys – Nokialla kisattiin Knuutilan tornissa

Tapahtuma kuvastaa lintuharrastuksen jatkuvasti kasvavaa suosiota.

Merihanhi on Nokian uusimpia pesimälajeja. Nämä merihanhet lepäilivät Siuronkosken yläjuoksulla. Bongauspäivänä merihanhet nähtiin myös Knuutilassa ja Kauniaisissa.

Leikkimielinen lintutapahtuma Tornien taisto pidettiin 6. toukokuuta klo 5–13 nyt jo 28. kerran. Taisto oli jälleen menestys, sillä koko maassa 3000 kisailijaa bongasi yli 300 lintutornissa.

Tapahtuma kuvastaa lintuharrastuksen jatkuvasti kasvavaa suosiota. Koko maan ykköslintutorniksi nousi Kristiinankaupungin Siipyyn torni meren äärellä. Tornista havaittiin kaikkiaan 108 lintulajia.

Nokialla kisattiin perinteiseen tapaan Knuutilan lintutornissa, jonka miehitti ” Siuron Staiji ” Hannu Kosonen, Timo Havimo, Markku Pulakka, Jari Hiitelä ja Simo Nieminen. Mielenkiintoisimmiksi lajeiksi ryhmä nimesi pikkuvarpusen ja kirjosiepon. Kaikkiaan ryhmä määritti 79 lajia.

Lehdossa soivat jälleen mustapääkertun suloiset huiluäänet. Tämä mustapääkerttukoiras joi koivun mahlaa Leukaluissa ja palasi etelästä tavallista aikaisemmin, jo 25. huhtikuuta.

Lintukoulu tarkkaili

Nokian Lintukoulun 43 osallistujaa kokoontuivat Anne Viitalaakson opastuksella bongauspäivänä Pitkäniemen tornille, josta lähdettiin kävelyretkelle.

Pitkäniemen tornilta on hyvä näkymä läheiselle Markluhdanlahdelle, joka on Nokian parhaita lintupaikkoja. Lahdella pesivät laulujoutsen, kanadanhanhi, uhanalaiset nokikana ja tukkasotka, kaulushaikara, naurulokkikolonia ja kymmenittäin silkkiuikkuja. Lahdella kierrellyt haarapääsky vakuutti kesän olevan kynnyksellä.

Pihabongailua

Jouni Riihimäki, Jorma Hannu, Petri Saari ja Karis Eischer viettivät mukavan ”Bongaa päivä pihalla” -tapahtuman Kauniaisten Kartanonkujalla. Kyseessä oli todellinen huippubongarien tapahtuma, sillä Riihimäellä on maassa nähtynä 436 eri lintulajia. Petri Saaren saldo on 435 ja Jorma Hannun 432 eri lintulajia. Tavallisella harrastajalla on työ löytää 100 eri lintulajiakin maassa.

Myös Kauniainen oli hyvin valittu tarkkailupaikaksi, sillä alueella on erinomaisen monipuolinen linnusto. Kartanolla kaksi lehtopöllökoirasta piti kilpasoidinta ja etäältä kuului kaulushaikaran sumutorvi. Hyönteissyöjistä kartanolla nähtiin ja kuultiin jo neljä käenpiikaa, mustapääkerttu, kaksi kirjosieppoa, kivitasku ja keltavästäräkki.