Lauantaina Kerholassa järjestettävillä Lions Club Nokia Lotuksen messuilla on 31 myyjää.

Lauantaina Nokian Kerholassa järjestetään Uusi uljas nainen -messut. Lions Club Nokia Lotuksen järjestämässä tapahtumassa kerätään varoja paikalliseen mielenterveystyöhön Nokialla.

”Kaikki tuotot menevät hyväntekeväisyyteen”, kuvailee klubin presidentti Jaana Salminen.

Yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy. Messuille on tulossa 31 myyjää, joista valtaosa on Nokialta tai lähialueilta. Myynnissä on niin koruja, muotia ja asusteita, kosmetiikkaa, terveystuotteita sekä kädentaito- ja sisustustuotteita.

Lisäksi messuilla on runsaasti ohjelmaa. Esiintymässä on Tuija Piepponen, tangokuningatar Kaija Pohjola, Jamila Dance ja Nokian työväenteatteri.

Messujen perinteinen ohjelmanumero on muotinäytös, jossa esitellään naistenvaatteita arkeen ja juhlaan.

”Mallit ovat eri ikäisiä, eri näköisiä, tyylikkäitä naisia. He kaikki ovat nokialaisia ja myös esiteltävät vaatteet ovat nokialaisista yrityksistä”, kuvailee klubin aktiiveihin kuuluva Eija-Riitta Välimäki.

Muotinäytöksessä esiteltävät vaatteet ovat paikallisista Nanson, Naistenmuoti Kulmalan, Muotitorpan ja NT-Boxin myymälöistä. Lisäksi esitellään AinaMuodin hattuja.

Käytännössä järjestäjät saavat tuloja pöytäpaikkojen maksuista, kahvin myynnistä ja rulettipöydän pitämisestä. Esiintyjät ovat lahjoittaneet oman työnsä tapahtuman hyväksi.

Avustuskohteena mielenterveystyö

Lions Club on kerännyt vuosien aikana hyväntekeväisyystapahtumissa apua eri kohteisiin. Aikaisemmin apua on lahjoitettu muun muassa vähävaraisille lapsiperheille ja omaishoitajille. Tällä kertaa kohteeksi valikoitui mielenterveystyö.

Valinnan perusteena on mielenterveyden hoidon ongelmat. Lions Club Nokia Lotuksen Marita Koskinen kuvailee, että jopa sosiaali- ja terveysministeriö on kuvaillut mielenterveyspalveluiden tilannetta kriisiksi. ”Hoitojonot ovat pitkät ja lähetteiden määrä on kasvanut”, listaa Koskinen.

Nokian Mielenterveysyhdistys Miete ry tekee työtä erityisesti vertaistukityössä. Sen saamat tuet ovat viime vuosina pienentyneet, ja toimintaan tarvitaan rahaa muun muassa tilojen vuokraa varten.

Myös Miete ry on myös messuilla mukana. Lions Clubin toiveissa on, että yhdistysten yhteistyö voisi jatkua jossain muodossa myös tulevaisuudessa.

12 aktiivista naista

Messut ovat Lions Club Nokia Lotuksen vuoden suurimpia voimainponnistuksia. Yhdistys kerää rahaa hyväntekeväisyyteen messujen lisäksi muun muassa konsertteja järjestämällä.

”Joka vuosi muistamme myös vanhuksia ja käymme vanhainkodilla laulamassa”, Salminen kuvailee.

Nokian naisten klubiin kuuluu 12 aktiivia. Mukana on ihmisiä monilta eri aloilta. Yhdistys kokoontuu klubikokouksiin kerran kuussa.

Uusi uljas nainen -messut Kerholassa lauantaina 6.5. kello 10–16. Vapaa pääsy.