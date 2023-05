Alisenjärven omakotiyhdistyksen suosittu pihakirppis järjestetään toukokuun lopussa.

Vielä viime syksynä näytti epävarmalta, jatkuuko Alisenjärven omakotiyhdistyksen tulevaisuus. Epävarmaa oli, saataisiinko yhdistyksen hallitukseen edes tarvittava määrä jäseniä.

Nyt tilanne on toisin.

Teppo Lamminaho muutti perheineen Taka-Lauttalaan heinäkuussa 2019. Hän meni yhdistyksen vuosikokoukseen tutustuakseen alueen asukkaisiin. Väkeä oli kokouksessa jo tuolloin vähän. Vuonna 2022 hallituksen jäsenistä moni alkoi puhua, että aikoo lopettaa aktiivisen roolin.

”Minä olin ainoa nuorempaa polvea, ja minun kontollenihan se sitten jäi”, Teppo Lamminaho muistelee.

Hänestä tuli yhdistyksen uusi puheenjohtaja ja hän alkoi puhua tuttujaan mukaan. Nuoremman polven yhdistäväksi tekijäksi muodostui Alhoniityn päiväkoti ja jokseenkin samanikäiset lapset.

Mikä? Alisenjärven omakotiyhdistys Alisenjärven omakotiyhdistyksen alue kattaa Alisen lisäksi Taka-Lauttalan ja Vesitorninmäen. Perustettu joulukuussa 1986. Rivitalot mukaan lukien talouksia alueella on noin 600. Tällä hetkellä yhdistykseen kuuluu noin 130 taloutta, mikä on enemmän kuin aiempina vuosina. Järjestää pihakirppistapahtuman 28. toukokuuta kello 10–14. Yhdistyksen makkaran myyntipiste sijaitsee osoitteessa Rihmakatu 5. Myynnissä makkaraa, mehua, kahvia ja jotain pientä makeaa. Lisätietoja yhdistyksestä yhdistyksen nettisivuilta.

Nyt yhdistyksen toiminnasta ovat kertomassa myös varapuheenjohtaja Jukka Gren ja rahastonhoitaja Susanna Ranta. Kolmikko asuu Rihmakadulla näköyhteyden päässä toisistaan. Lapset hihkuvat ja pomppivat trampoliinissa. Pomppiminen pysähtyy siksi aikaa, että joukon pienin lapsi pääsee turvallisesti verkkojen sisäpuolelle.

Taka-Lauttalaa he kehuvat mukavaksi asuinalueeksi. Päättyvät kadut rauhoittavat liikennöintiä. Keskustaan on kävelymatka, päiväkoti ja koulut ovat lähellä. Liikenneyhteydet ovat hyvät: lyhyt matka on esimerkiksi Porintielle, jonka kautta matka taittuu nopeasti vaikka Tampereelle.

Suosittu pihakirppis

Omakotiyhdistys on pitänyt vuosia suosittua pihakirppistä. Asukkaat pystyttävät kirppispöydät omille pihoilleen. Pihakirppispihat merkitään karttaan, ja ihmiset kiertelevät sen mukaan. Lamminaho kertoo, että viime syksynä kirppistapahtumaan ilmoittautui virallisesti 33 pihaa, mutta lopulta mukana oli lähes 50 pihakirppistä.

”Se on tosi hieno päivä, kun sunnuntailenkillä voi käydä ostoksilla”, Lamminaho sanoo.

Tapahtuma on perinteisesti houkutellut väkeä paikalle myös muualta Nokialta, ei pelkästään yhdistyksen alueelta.

Aiempina vuosina pihakirppis on pidetty syksyllä. Nyt tapahtuma järjestetään yleisön pyynnöstä keväällä, toukokuun 28. päivä.

Muutakin on ollut työn alla. Jäsenille on luvassa lapsiperheiden kesäpäivä ja esimerkiksi pikkujoulut.

Lisäksi yhdistys vuokraa jäsenilleen muun muassa isoa kaasugrilliä, kahvinkeitintä, nurmikon ilmainta, pensasleikkuria ja lämpökameraa, jolla voi tutkia asuntonsa lämpövuotoja.

Kuvassa vasemmalta Jukka Gren ja hänen lapsensa Lilja ja Vilma Gren, taaempana Susanna Ranta, Amanda Ranta ja Aava Lamminaho sekä Marianne Salmenaho ja Teppo Lamminaho. Trampoliinissa leikkivät Akseli Ranta ja Iiro Lamminaho.

Aktiiveja kaivataan lisää

Monen omakotiyhdistyksen toiminta on saattanut olla vaakalaudalla, kun alkuperäiset aktiivit ovat vanhentuneet. Uusien mukaan saaminen on perinteisesti ollut haastavaa: esimerkiksi lapsiperheiden aikuisten vapaa-ajasta on monta kilpailijaa. Pelkona voi olla myös se, että yhdistyksessä toimiminen veisi paljon aikaa.

Teppo Lamminaho kertoo kuitenkin, että ainakin tähän asti tehtävää ei ole ollut liiaksi. Virallisia kokouksia on vain muutama vuodessa. Muutoin yhteyttä pidetään sähköisesti, ja toki naapureita ja päiväkodista tutuksi tulleita vanhempia nähdään muutoinkin.

”Esimerkiksi pihakirppiksen järjestäminen menee aika helposti”, Lamminaho sanoo.

”Työmäärä ei välttämättä ole suuri, ja toki siihen vaikuttaa, kuinka haluaa panostaa”, vakuuttaa myös Jukka Gren.

Aktiiveja kuitenkin mahtuu toimintaan lisää.

Lapsille tekemistä

Susanna Ranta sanoo, että yksi yhdistyksen teemoista on alueen lasten turvallisuus ja sen edistäminen.

Lasten asiat ovat muutoinkin yhdistysläisiä lähellä. Esimerkiksi läheinen leikkipuisto on huonossa kunnossa eikä siellä ole vaikkapa liukumäkeä. Sen kunnostusta toivotaan pikaisesti, sillä alueella riittää lapsia ja Taka-Lauttalan kadun varresta purettiin pois viime syksynä hyvä leikkipuisto. Taka-Lauttalan jääkiekkokentän toivotaan palaavan takaisin jäädytyslistalle, sillä muille kentille on lähdettävä autolla.

Yhdistys ei kuitenkaan ole olemassa pelkästään lapsien vuoksi. Jukka Gren sanoo, että yhdessä pohditaan ja järjestetään kaikkea muutakin, mitä alueella tapahtuu, on se sitten valokuitukaapelin vetämistä tai kimppakompostointia.

”Lisäämme tietoisuutta näistäkin”, Gren sanoo.