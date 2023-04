Tuhat nokialaista puolusti maataan Suomen sodissa rintamalla, heistä jäljellä on enää seitsemän – Näin Nokialla vietetään torstaina kansallista veteraanipäivää

Tulevina vuosina myös Nokialla sotaveteraanijärjestöt muutetaan yhdeksi perinnejärjestöksi.

Torstaina vietetään kansallista veteraanipäivää. Nokian kaupunki järjestää kaikille avoimen kansallisen veteraanipäivän juhlan ja Nokian, Tottijärven ja Suoniemen sankarihaudoille lasketaan seppeleet.

Nokian sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Jorma Kuoppalan mukaan Nokialta sotatielle lähti noin tuhat miestä, joista 310 kaatui sankarivainajana. Kuoppala muistuttaa suhteuttamaan lukua siihen, että sota-aikaan nykyisen Nokian eli silloisten Nokian, Suoniemen ja Tottijärven alueella asui yhteensä noin 12 000 ihmistä.

Sota näkyi vahvasti myös kotirintamalla. Talojen työt jäivät kotiin jääneiden puolisoiden hoidettavaksi. Toisaalta Nokian teollisuuslaitokset olivat tärkeitä toimittajia sotatarviketeollisuudelle.

Veteraaniväestön ikääntyessä rivit ovat harvenneet. Nokialla rintamatunnuksellisia sotaveteraaneja on elossa enää seitsemän ja sotaveteraanien leskiä 16. Kuoppalan mukaan yksikään veteraaneista ei jaksa enää tulla mukaan juhlallisuuksiin.

Nokian sotaveteraanit ry:n tärkeimpiä tehtäviä tällä hetkellä on edunvalvontatyön lisäksi esimerkiksi yhteiset kunnianosoitukset tärkeinä muistopäivinä, kansallisen veteraanipäivän lisäksi talvisodan päättymisen muistopäivänä, kaatuneiden muistopäivänä, puolustusvoimain lippujuhlan päivänä sekä itsenäisyyspäivänä. Sotaveteraaniyhdistyksissä ollaankin pikkuhiljaa siirtymässä perinteen vaalimisen aikaan.

Kuoppalan mukaan tämä on lähivuosien aikana edessä myös Nokialla. Tätä varten Pirkanmaallekin on jo perustettu Sotien 1939–1945 Pirkanmaan perinneyhdistys, jonka alaisuuteen paikallisyhdistykset tulevat. Perinneyhdistyksen tarkoituksena on muistaa veteraanipolvien työtä tulevaisuudessa, kun Suomen sotien veteraaneja ei enää ole elossa.

Kuoppalan mukaan Nokiallakin tehdään jo askelmerkkejä, miten perinnetyötä tulevaisuudessa organisoidaan. Toiveissa olisi, että perinnetoiminta innostaisi mukaan myös nuorempia sukupolvia.

Kuoppalan mukaan parhaiten sotaveteraanien viestin on tiivistänyt jo edesmennyt jalkaväenkenraali Adolf Enrooth, jonka kuuluisan lauseen mukaan Suomi on puolustamisen arvoinen maa. Kuoppala muistuttaa, ettei itsenäisyys ole koskaan itsestäänselvyys.

”Toiveena on, ettei sota-aikoja koskaan enää tarvitse kokea. Sota jättää pitkät arvet”, Kuoppala sanoo.

Kaikille avoin juhla seurakunnan leirikeskus Urhatussa

Nokian kaupungin kansallisen veteraanipäivän kaikille avoin juhla järjestetään seurakunnan leirikeskus Urhatussa torstaina 27. huhtikuuta kello 12 alkaen.

Nokian kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen tuo kaupunginvaltuutettu Jari Kinnunen (kok). Nokian sotaveteraanit ry:n tervehdyksen tuo yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Kuoppala. Musiikkiohjelmasta vastaavat Tuuliharjun miehet johtajanaan kanttori Minna Viinikainen sekä Nokian musiikkiluokkien oppilaita, joita johtaa Tuula Puolitaival. Nokian seurakunnan vs. kirkkoherra Mikko Sulander lähettää juhlassa seppelpartiot matkaan ja pitää juhlan päätöshartauden.

Seppeleet sankarihaudoille lasketaan Nokian kirkolla sekä Tottijärven ja Suoniemen kyläkirkoilla. Seppelepartioihin osallistuvat Nokian kaupungin, nuorisovaltuuston, seurakunnan sekä Nokian sotaveteraanit ry:n ja reservijärjestön edustajat, Nokian reservijärjestöt järjestävät Nokian pääkirkolla kunniavartion.