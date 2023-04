The Voice of Finlandissa hurmannutta Emil Pohjasta kiusattiin koko lapsuuden ajan – Lukiossa kaikki muuttui, mutta sitten oli kohdattava kouluajan traumat

”Terapian lahja on se, että kun tulee huono hetki, se ei ole maailman pahin asia”, kuvailee television laulukisassa hurmannut, Siurosta kotoisin oleva Emil Pohjanen. Hän puhuu avoimesti pitkästä masennuksesta ja toipumisestaan, koska nuorten uupuminen on niin yleistä.

Kun Emil Pohjanen, 23, muutama viikko sitten nousi television The Voice of Finland -kisan estradille laulamaan Madonnan Like a Prayer -klassikkoa, hänestä uhkuivat ilo, rohkeus ja aito itsevarmuus. Ne vangitsivat katsojan.

”Huomasin sen tallenteelta itsekin. Olen oppinut jotain. Minä vain olin oma itseni”, Pohjanen muistelee.