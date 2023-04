Nokian Postimerkkeilijät ry:n puheenjohtaja täytti vastikään pyöreitä. Rakkaasta harrastuksesta huolimatta hän vierastaa sen virallista termiä.

Leo Salmela on juuri täyttänyt 80 vuotta. Nokian keskustassa asuvan Salmelan koti on täynnä kirjoja. Suuri osa niistä on peräisin ajalta, jolloin hän pyöritti antikvariaattia.

Leo Salmelalla on ollut touhukas viikonloppu. 80 vuotta täyttänyt mies on kestinnyt sukulaisiaan Nokian keskustassa sijaitsevassa asunnossaan. Paikalla on ollut neljää sukupolvea, joten tätä nykyä yksin asuvalle Salmelalle on pitänyt tuoda muutamia kahvikuppeja ja lautasia lisää vierasmäärän vuoksi.