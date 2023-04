Lauluyhtye Pisara esiintyy Nokian kirkon Majatalo-illassa

Lauluyhtye Pisaraan kuuluvat Anu Mattila (ylh. vas.), Satu Krapi ja Susanna Rantanen sekä Jari Mattila (alh. vas.), Arto Rantanen ja Piia Vuori. Mattiloiden lisäksi myös Piia Vuori on nokialainen.

Lauluyhtye Pisara esiintyy sunnuntaina 16. huhtikuuta Nokian kirkon Majatalo-illassa. Tilaisuus alkaa kello 18.

Majatalo-illassa on luvassa paljon tuttuja säveliä tutuilta tekijöiltä, muun muassa Pekka Simojokea ja Lasse Heikkilää. Mukana on myös Nokian oma gospelkuoro Sarastus johtajanaan kanttori Minna Viinikainen. Illan juontaa Ulla Aurio. Majatalo-illassa on tarjolla sanan ja sävelten lisäksi rukousta ja iltapalaa.