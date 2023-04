Taidesuunnistuksessa on tänä vuonna mukana yli 150 kohdetta eri puolilta Pirkanmaata, kaiken kaikkiaan 15 kunnasta.

Tänä vuonna Taidesuunnistukseen osallistuu 33 nokialaista taiteilijaa. Yksi heistä on ryijyjä tuftaamalla tekevä Iida Vänni.

Pirkanmaan Taidesuunnistus järjestetään tänä keväänä jo yhdeksättätoista kertaa. Päivämäärät ovat jo tutut 22.–23.4., eli vappua edeltävä viikonloppu.

Taidesuunnistuksen tarkoituksena on esitellä paikallista osaamista erityisesti nykytaiteen saralla. Tapahtumaa järjestävä Taidesuunnistus ry nostaa tiedotteessaan esille se, että taiteen sekä sen tekijöiden asema on ollut muun muassa eduskuntavaalien alla isosti tapetilla, joten Taidesuunnistuksen merkitys ja kysyntä on tänä vuonna erityisen suuri.

”Tapahtuman aikana on mahdollisuus vierailla pirkanmaalaisten taiteilijoiden, kädentaitajien ja muotoilijoiden työtiloissa sekä ateljeissa, gallerioissa ja näyttelypaikoissa ja tutustua itse tekijöihin ja kokea taiteen henkistä hyvinvointia lisäävä vaikutus”, tiedotteessa sanotaan.

Taidesuunnistuksessa on tänä vuonna mukana yli 150 kohdetta eri puolilta Pirkanmaata, kaiken kaikkiaan 15 kunnasta. Kohteissa voi vierailla maksutta molempina tapahtumapäivinä kello 11–17. Tarjolla on muun muassa kuvataidetta, grafiikkaa, veistoksia, valokuvataidetta sekä keramiikka-, koru- ja lasitaidetta.

Kaikki tapahtuman kohteet löytyvät osoitteesta www.taidesuunnistus.net/taidekohteet-2023.

Pirkanmaan Taidesuunnistus Nokialta tapahtumaan osallistuvat Nokian kuvataiteilijat ry, Taidetalo, Souranderintie 7, 37100 Nokia, kuvataide Nokia Art 24 galleria, Yrittäjäkatu 24, Huone 9, 37100 Nokia, kuvataide Lehtonen Saija, Nokian Portti, Pirkkalaistie 1, 2. kerros, 37100 Nokia, korutaide, kuvataide, käsityö Halkosaari Iris, Nokian Portti, Pirkkalaistie 1, 4. kerros, 37100 Nokia, kuvanveisto, kuvataide Paasonen Hannu, Nokian Portti, Pirkkalaistie 1, 4. kerros, 37100 Nokia, korutaide, kuvanveisto, kuvataide Ala-Uotila Fanni, FAU, Tanhuankatu 2, Nansotalo 2. krs, tila 55, 37100 Nokia, korutaide Ala-Uotila Maarit, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, kuvataide Alvinen Hanna, Nansotalo, Tanhuankatu 2 , 37100 Nokia, maalaus Appelqvist Satu, TeinSen Keramiikka, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, keramiikka Byström Tomas, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, maalaus Hyttinen Leena, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 3.kerros, 37100 Nokia, keramiikka Ihanta Tuija, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, maalaus Iso-Lähteenmäki Minna, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, grafiikka, kuvataide, maalaus Iso-Lähteenmäki Sauli, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, grafiikka, kuvataide, maalaus Kivipelto Leena, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, grafiikka, keramiikka, kuvanveisto Kortelainen Jaana, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, kuvataide Kuronen Matti, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, kuvataide Lampinen Anu-Riikka, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, kuvitus Lampinen Merja, Punainen Ruukku, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, Manner Heli, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, kuvataide Merikallio Silja, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, keramiikka Oinas-Yliniemi Mervi, Recoded, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, muotoilu Piepponen Tuija, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, kuvataide Pitkänen Päivi, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, maalaus Saarreharju Sanna, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, keramiikka Schultz Heli, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, korutaide Tuomi Kaisa-Tuulia, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, maalaus Vänni Iida, Rugs by Iipi, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, tekstiilitaide Walin Eeva-Maija, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 3.kerros, 37100 Nokia, maalaus Westlin Meri, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 3. kerros, 37100 Nokia, kuvataide Öhman Liisa Tarleena, Nansotalo, Tanhuankatu 2, 37100 Nokia, keramiikka, kuvanveisto, kuvataide Virtanen Outi, Sokru, Tehdassaari, Isotehdas, Souranderintie 2b, 37120 Nokia, maalaus Viljanen Jonna, Raatikonkatu 2, 37120 Nokia, kuvataide

