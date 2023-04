Pitääkö asiakkaan saada kuitti narikkamaksusta tai tipistä? Verottajalla on selvä kanta asiaan

Kuitin antaminen viittaa verottajan mukaan siihen, miten yrityksen myynti ylipäätään kirjautuu kassajärjestelmään ja kirjanpitoon. Kysyimme, onko mitään tilanteita, joissa kuitin antaminen ei ole välttämätöntä. Pitääkö asiakkaan saada aina kuitti esimerkiksi narikkamaksusta?

Pitääkö asiakkaan saada narikkamaksusta aina kuitti, Verohallinnon harmaan talouden torjunnan asiantuntija, apulaisjohtaja Tarja Valsi?

”Kuitti pitää antaa silloin, kun palvelun tuottaja kuuluu ravintolan henkilökuntaan. Jos palvelun tuottaja on itsenäinen yrittäjä, tilikauden liikevaihto tulee ottaa huomioon. Edellytys on, että tilikauden liikevaihto on yli 8 500 euroa.”

Esimerkiksi teatterin narikassa voi toimia yleishyödyllinen yhteisö, joka on saanut vapautuksen tuloveron suorittamisesta. Onko narikkamaksukuitti myös tällöin pakollinen?

”Kyllä, kuitti on tarjottava asiakkaille elinkeinotoimintaan kuuluvassa käteiskaupassa myös silloin, kun Verohallinnolta on saatu vapautus tuloveron suorittamisesta (voimassaoleva veronhuojennuspäätös). Ylärajaa ei ole, vaan kaikki tapaukset käsitellään tapauskohtaisesti. Yleishyödyllisten yhteisöjen on annettava asiakkailleen kuitti elinkeinotoiminnassa silloin, kun tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa.”

Miten verottaja suhtautuu tippeihin?

”Myös vapaaehtoisesti annetuista tipeistä kuuluu antaa kuitti, ja tulot tulee ilmoittaa verotukseen.”

Onko olemassa mitään tilanteita, joissa kuitti ei ole välttämätön? Miten verottaja suhtautuu esimerkiksi torikauppaan?

”Lakia ei sovelleta automaatista tapahtuvaan myyntiin, arpajaislainsäädännössä tarkoitettuun toimintaan, eikä markkina- ja torikauppaan ulkotiloissa lukuun ottamatta alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua. Lakia ei sovelleta myöskään sähköiseen kaupankäyntiin, laskun maksamiseen ja muihin sellaisiin maksutilanteisiin, joissa ostaja voi itsenäisesti maksaa tavaran tai palvelun ilman elinkeinonharjoittajan läsnäoloa.”

Käykö kuitiksi mikä tahansa lappu vai mitä kaikkea siltä vaaditaan?

”Kuitissa on oltava seuraavat tiedot: elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja y-tunnus, kuitin antamispäivä, kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä tieto, myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji, tavaroista tai palveluista suoritettu maksu ja suoritettavan arvonlisäveron määrä verokannoittain tai arvonlisäveron peruste verokannoittain.”

Voiko kuitintarjoamisvelvollisuuden laiminlyönnistä tulla yritykselle joitakin seurauksia?

”Laiminlyöntimaksun määrä on vähintään 300 euroa ja enintään 1 000 euroa. Maksun suuruutta arvioitaessa otetaan huomioon menettelyn laatu ja toistuvuus sekä sen tavaran tai palvelun arvo, jota kuitintarjoamisvelvollisuuden laiminlyönti koskee. Verohallinto ja Poliisi valvovat lain noudattamista. Alkoholijuomien anniskeluluvan haltijan anniskelupaikassa lain noudattamista valvoo lisäksi aluehallintovirasto.”

Millaista tietoa on siitä, kuinka hyvin yritykset vievät esimerkiksi narikkamaksupotit kirjanpitoonsa?

”Tästä ei ole esittää mitään tilastoa.”

Seuraako verottaja yritysten toimintaa tässä asiassa?

”Kyllä seuraa. Verovalvonnan riskiperusteinen kohdevalinta ottaa huomioon tähänkin asiaan liittyvät impulssit. Kuitin antaminen on tärkeä osa harmaan talouden torjuntaa, koska se sinänsä indikoi myynnin kirjautumista kassajärjestelmään ja yhtiön kirjanpitoon. Tällöin myös esimeriksi asiakkaiden antamat vihjetiedot tulevat huomioiduksi verovalvonnassa. Asiakkaat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä Verohallintoon vihjetietolomakkeella osoitteessa vero.fi (Anna vihje verovilpistä).