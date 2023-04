Nokian kaupunki on mukana Ylen valtakunnallisessa Miljoona roskapussia -kampanjassa.

Kampanja on samalla kilpailu osallistuvien paikkakuntien kesken.

Nokian kaupunki tiedottaa osallistuvansa Ylen valtakunnalliseseen Miljoona roskapussia -kampanjaan. 13. huhtikuuta alkavissa, kaksi kuukautta kestävissä siivoustalkoissa yli 140 kuntaa tai kaupunkia, joukko järjestöjä sekä yhteisöjä ja Ylen tunnettuja kasvoja yhdistävät voimansa kaikkien suomalaisten kanssa kerätäkseen ympäristöstä miljoona pussillista roskia.

Yle avaa sivuilleen (yle.fi/miljoonaroskapussia) kampanja-ajaksi reaaliaikaisesti päivittyvän laskurin, johon jokainen roskien kerääjä voi paikkakuntakohtaisesti ilmoittaa keräämiensä pussien määrän. Tavoite on siis miljoona pussillista roskia, mutta kampanja on samalla myös kilpailu mukana olevien paikkakuntien kesken. Vaikka kampanja alkaa vasta huomenna, laskurin mukaan on kerätty jo lähes 2 300 pussillista roskia.

Nokialla avuksi roskien keräämiseen voi kirjasto- ja kulttuuritalo Virrasta lainata kirjastokortilla roskapihdit. Kerätyt roskat voi viedä omaan sekajätteeseen tai jättää johonkin kaupungin yleiseen sekajäteastiaan.

Kaupunki merkitsee yhteensä 16 kappaletta puistoissa ja muilla yleisillä paikoilla sijaitsevaa kaupungin sekajäteastiaa erillisellä kampanjakyltillä sopivan jäteastian löytämisen helpottamiseksi. Nämä jäteastiat sijaitsevat Linnavuoren uimarannassa, Siuron matonpesupaikalla, Siuron urheilukentällä, Knuutilan venerannassa, Harjuniityn urheilukentällä, Alisen uimarannan parkissa, Alisen uimarannalla, Sorsapuistossa, Poutunpuistossa, Menkalan kentällä, Edenin rannassa, Vihnuksen uimarannassa sekä Penttilän puistossa.

Tulos julkistetaan Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa 14. kesäkuuta iltakahdeksalta.