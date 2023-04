Raimo Hyttinen, Pentti Vekka ja Kauko Nikkanen sekä lähes täyteen lastattu pakettiauto Siunaukselan pihassa. Taustalla erottuu Siunaukselan päärakennus. Toimintaa Siunaukselassa ei enää ole. Nikkasella on Siunaukselassa hevosia ja myös hän on autellut miehiä Ukraina-projektissa.

Vuoden helmijutut: Ukrainan sota yhdisti tuntemattomat autoharrastajat – nyt he pakkaavat entisen nokialaisen hoivakodin sänkyjä ja vaippapaketteja Ukrainaan vietäväksi

Projekti lähti liikkeelle lehtiartikkelista. Jutussa kerrottiin Ukrainan tarvitsevan rintamakelpoisia nelivetomaastureita. Nokian Uutiset julkaisee pääsiäisenä kuluvan ja menneen vuoden kiinnostavimpia juttuja. Tämä juttu on julkaistu alun perin 13.2.2023.

Ukraina yhdistää entuudestaan tuntemattomia suomalaisia auttamaan. Tämä on nähty parina päivänä Siunaukselassa, tyhjilleen jääneessä hoivakodissa Nokian Korvolassa. Keskiviikkona iltapäivällä entisen tehostetun hoivan yksikön sairaalasängyt on purettu ja kannettu ulkopuolella odottaviin pakettiautoihin. Autoihin on pakattu myös käyttämättä jääneitä vaippalaatikoita sekä muita hoito- ja hygieniatarvikkeita.