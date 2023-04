Lasten ja nuorten suositut kirjasarjat saavat jatkoa, mutta mukana on myös uusia innostavia tuttavuuksia.

Kevään uutuuskirjoissa lapsille ja nuorille on lukuisia vaihtoehtoja moneen makuun.

Kevät on täynnä tarinoita, mistä kertoo myös lasten ja nuorten kirjauutuuksien pitkä lista. Uutuuksista löytyy jälleen monipuolisesti luettavaa eri-ikäisille tarinoiden ystäville. Tässä on muutama lukuvinkki kevään ja alkukesän aikana ilmestyvistä lasten ja nuorten kirjoista.

Tiedonjanoisille nuorille lukijoille on tarjolla uudet tietokirjat muun muassa susista ja pandoista. Sari Kanalan kirjoittama ja Daga Ulvin Pohjolan hukka. Canis lupus (Avain, 80 sivua) avaa koko perheen tietokirjasarjan Suomen suurpedoista.

Ensimmäisessä osassa kerrotaan Suomen luonnossa elävistä susista, jotka asuvat mieluiten syvällä metsässä, kaukana ihmisasumuksista. Pienenevät erämaa-alueet ajavat susia liikkumaan myös ihmisasumusten lähettyvillä, mutta ne karttavat ihmistä.

Anne Schreiberin helppolukuinen Pandat, luen itse (Tammi, 40 sivua) soveltuu myös lukemaan oppineille. National Geographicin Luen itse -sarja tarjoaa tutkittua tietoa helposti lähestyttävässä muodossa. Napakat tietotekstit kertovat pandoista ja havainnolliset kuvat tukevat luettua ja opittua. Vieraammat sanat selitetään tekstin ohessa.

Laura Kytölän ja Sini Kuparisen toukokuussa ilmestyvä tietokirja kertoo ihmisen parhaasta ystävästä. Kaverimme koira (WSOY, 64 sivua) on runsaasti kuvitettu tietokirja täynnä kiinnostavaa tietoa koirista, niiden käyttäytymisestä, hoitamisesta ja kiehtovista ominaisuuksista niin koirafaneille kuin lemmikinomistajille. Teosta ryhdittävät myös herttaiset värikuvat.

Seikkailulla eläinten kanssa

Eläimellistä menoa löytyy myös Pip Birdin Yrmeä yksisarvinen -kirja sarjan uudesta osasta Yrmeä Yksisarvinen retkeilemässä (Otava, 160 sivua). Tällä kertaa yksisarvikoululaiset lähtevät retkelle Villimetsään. Mira ja hänen paras yksisarvisystävänsä Teppo ovat pakanneet matkaan mukaan teltan, makuupussit ja kilokaupalla toffeekarkkeja. Haasteita tietysti retkellä osuu kohdalleen ja yölliset metsästä kuuluvat äänet saavat yksisarviset hämilleen.

Hevosmaailmassa seikkaillaan myös Katriina Kotilan Vilman tallielämää -sarjan toisessa osassa Ohjat solmussa (Myllylahti, 180 sivua) sekä toukokuussa ilmestyvässä Helena Dahlgrenin teoksessa Star Stable. Sielunratsastajat: Tallitarinoita, Mysteerejä hevosten saarella (Tammi 112 sivua).

Ohjat solmussa kertoo kahdeksasluokkalaisen Vilman heppaelämästä. Vilman harrastus saa uuden käänteen, kun hän saa naapuritallilta vuokrahevoseksi Kapun. Kapu mahdollistaa treenaamisen monta kertaa viikossa ja sitä mukaan Vilman haaveet tulevista estekisoista alkavat kasvaa. Asiat eivät kuitenkaan ole aina niin yksinkertaisia, ja Vilmaa alkaa epäilyttää oliko tallinvaihdossa sittenkään mitään järkeä.

Dahlgrenin teos on neljän tarinan kokoelma, jossa Sielunratsastajat Lisa, Alex, Linda ja Anne kiiruhtavat tallilta toiselle ja selvittävät matkansa varrella monia salaisuuksia. Tytöt matkaavat tähtihevosillaan neljälle tallille, jossa jokaisessa he kohtaavat erilaisen ratkaistavan arvoituksen.

Ihastuttava Jesse tavataan Merja ja Marvi Jalon Jesse kuntokoira (Myllylahti, 75 sivua) kirjassa. Teos on sarjan 31. osa, joka kertoo Jennan ja Hannelen kesästä, joka saa yllättävän käänteen uuden urheilulajin parissa. Erikoiset asut ja koirien vesitreenit ovat vain alkusoittoa ennen tapahtumarikasta kisaa, jossa huumorintaju punnitaan. Pian tytöt huomaavat olevansa mukana eukonkannon aluekisassa kahden pojan kanssa. Mitä ihmettä tässä oikein tapahtuukaan ja mikä on Jessen rooli kaikessa.

Kamppailua kaukalossa

Jääkiekkofaneille on tarjolla vauhdikasta menoa jääkiekkotähti Jonne Suden matkassa. Kalle Veirton Pää kolmantena jalkana (Karisto/Otava,176 sivua) jatkaa Jonnen tarinaa ja nousujohteista uraa. Jonne pelaa nyt U18-ikäluokassa ja sutinaa piisää niin kaukalossa kuin sen ulkopuolellakin. Nuorten jääkiekkokirjasarja lähestyy huipennustaan, mutta kilpailu kovenee koko ajan.

Oppeja ja vinkkejä kaukaloon tarjoaa myös Roope Lipastin Lätkä-Laurin pelikirja, Treeniä haballe ja nupille (WSOY, 112 sivua). Täytettävästä opuksesta löytyy treenitaulukoita, tilastoja, lätkätietovisa sekä Lätkä-Laurin parhaat lihaskunto- ja venyttelyvinkit. Kirjaan voi raapustaa myös omat harjoitukset ja saavutukset ylös. Joukkuekavereita voi testata Janinan superhauskalla lätkätietovisalla.

Uusia jatko-osia on tarjolla suosittuihin lasten ja nuorten sarjoihin.

Toisenlaisesta kiinnostuksen kohteesta kertoo Mika Tolvasen Luokkakuva (Tammi, 224 sivua). Tolvasen teos pitää sisällään Suomen suurimmat YouTube-tähdet. Kirjassa 42 tubettajaa muistelevat yhdessä taustavaikuttajien kanssa tubetus-nuorisokulttuurin syntyä. Omia muistojaan jakavat esimerkiksi Lakko, Mmiisas, Niko ja Santtu, Paqpa, Biisonimafia, Nelli Orell ja monet muut.

Suosikkisarjoihin jatkoa

Rakastetut Supermarsu- ja Ella ja Kaverit -kirjasarjat jatkuvat uusien seikkailujen parissa. Paula Norosen Supermarsu ja eläinten vastaisku (Tammi, 160 sivua) vie Emilian tällä kertaa etelänlämpöön.

Emilia on saanut Jättiläismarsulta erikoisluvan tehdä supervoimillaan hauskoja ja vähän kiellettyjäkin juttuja. Yksi sellainen on lentomatka Kreikkaan. Perillä Emilia joutuu kuitenkin tositoimiin, kun matkatovereita alkaa kadota ja paikalliset eläimet käyttäytyvät oudosti. Hurja seikkailu vie supersankarin jäätäviin paikkoihin, joissa hyvät neuvot ovat kalliit.

Timo Parvelan uutuudessa Ella ja kaverit tulevaisuuden toivoina (Tammi, 96 sivua) selvitellään opettajan onnellisuutta. Asiaa päätetään kysyä kultakehyksiseltä peililtä Lumikki-sadun tyylin. Opettajan onni ei kuitenkaan ole ainoa asia, mitä peililtä halutaan tietää ja kaiken touhun keskellä peili meneekin rikki. Hajonnut peili langettaa opettajalle seitsemän vuoden epäonnen. Miten ihmeessä Ella ja kaverit voivat kumota opettajan kurjan tulevaisuuden?

Gangstereita ja etsiviä

Nuoria lukijoita hauskuuttanut Gansterimummi-kirja saa myös jatko-osan kesäkuussa. David Walliamsin Gansterimummi iskee jälleen (Tammi, 368 sivua) -kirjassa Ben on opetellut vuoden ajan elämään ilman rakasta mummiaan. Kaaliruoista ja sanapelitaidoista tunnetulla mummilla oli myös salainen elämä kansainvälisenä jalokivivarkaana.

Pian Benin kotimaata alkavat riivata öiset arvoesineiden varkaudet ja rikossarja vaikuttaa Gangsterimummin tekosilta. Mutta eihän se ole mahdollista, vai onko sittenkin?

Rosvojen ja kirousten parissa ollaan myös Anders Sparringin uusimmassa Vorosen perhe ja kipsikissan kirous (KustannusMäkelä, 62 sivua) -kirjassa. Käsittämättömät tapahtumat saavat alkunsa rosvoperheen Niilon ja Nellin rikkoessa kipsikissan antiikkiliikkeessä.

Nelli muuttuu oudon lainkuuliaiseksi, kun taas Niilo väläyttää rosvon taitojaan. Viivi-äiti huolestuu ja pohtii, ovatko lapset joutuneet saman muinaisen kirouksen uhreiksi kuin heidän isoisänsä Ville Voronen sata vuotta sitten. Jos näin on, miten kirous murretaan.

Toukokuussa ilmestyvässä uuden kirjasarjan avauksessa vakoojakaksikko Agatha Tuppi ja Lenny Takku selvittelevät alakoulun outoja tapahtumia. Sam Copelanin Etsiväpari Takku ja Tuppi: kaaoksen kalsarit (Tammi, 300 sivua) tarjoaa hullunhauskoja ja hurjia käänteitä Pikku Outokodon kaupungin alakoulusta.

Etsiväpari Tuppi ja Takku lähtevät selvittämään mistä kouluun iskevät kummalliset puhurit johtuvat, ja miksi oppilaat ja opettajat käyttäytyvät pähkähullusti. Asiat näyttäisivät liittyvän ikivanhaan Kaaoksen kirjaan, joka on piilotettu Kiellettyjen ja vaarallisten kirjojen huoneeseen.

Avaruus- ja aikamatkailua

Kaupungin kahelein poliisi on taas vauhdissa. Arttu Unkarin Isämies ja mahdoton aikasolmu (Otava,176 sivua) tarjoaa totuttuun tapaa vauhdikkaita käänteitä ja hersyvää huumoria koululaisille.

Isämiehen poliisikouluun pääsemiseen liittyy jotain kummallista, mitä Oona ja kumppanit lähtevät selvittämään. Mikään muu ei auta, kuin palata ajassa taaksepäin ja lähteä aikakoneella kohti isämiehen nuoruutta.

Nelikko tupsahtaa keskelle taidevarkauksia, joita selvittää isämies yhdessä muiden hömelöiden kokelaiden kanssa. Onneksi Oonalla ja kumppaneilla on oma johtolanka.

Avaruudessa seikkailevat myös lemmikkiagentit Riina ja Sami Kaarlan Pet Agents 8: Tehtävä kuussa (Tammi, 150 sivua) -sarjan uutuudessa. Tällä kertaa lemmikkiagentit kutsutaan kuuhun selvittämään kimuranttia avaruusmysteeriä. Mutta selviääkö arvoitus koskaan, kun Kati-e ratkoo kuusta käsin vain maapallon lemmikkiongelmia huippusuositulla YouTube-kanavallaan. Vai onko Ti-bot sittenkin oikeassa ja syyllinen löytyykin avaruudesta.

Tarinoissa kuullaan monenlaisia seikkailuja niin mielikuvitusmaailmassa, avaruudessa kuin kaukalossakin.

Kaarloilta ilmestyy toukokuussa uusi osa myös helppolukuisemmasta Lemmikkifrendit-sarjasta. Sarjan kolmannessa kirjassa Papu (Tammi 120 sivua) lapset ja Mi-bot-robotti etsivät koteja Kati-en hoitokoiranpennuille. Siinä sivussa he törmäävät karanneeseen papukaijaan, jonka muistisairaat omistajat hädin tuskin muistavat sen olemassaoloa.

Avaruusolioiden kanssa kamppailevat myös Kapteeni kalsari sekä Pate. Dav Pilkeyn Kapteeni Kalsari ja ulkoavaruuden uskomattoman keljut keittiöntädit (ja ruokalan ihan yhtä ilkeät zombinynnyt) (Tammi, 160 sivua) vie Kapteeni Kalsarin kamppailemaan koko maapallon puolesta. Ihmisiksi soluttautuvat avaruusoliot uhkaavat maapalloa ja ruokalan tätejä.

Timo Parvelan kymmenennessä Pate-kirjassa annetaan kyytiä avaruusroistoille.Toukokuussa ilmestyvä Pate ja tähtien sotku: Tehtävä Telluksen tuolla puolen (Tammi, 96 sivua) Pate löytää pihalta kummallisen metallimöykyn. Mistä möykkö on tullut, taivaalta vai maan alta? Salaperäinen lähtölaskenta alkaa, ja pian Pate, Senja ja Totti päätyvät Kuun pimeälle puolelle. Heidän tehtävänään on suojella maapalloa avaruusolioilta, mutta onnistuvatko he siinä?

Lähteet: Otava, Myllylahti, WSOY, Tammi, Avain ja KustannusMäkelä