Pian on taas aika siivota kesämökki talven jäljiltä – tällä yksinkertaisella kikalla vältät jyrsijöiden kakan vaarat

Professori Olli Vapalahti kertoo, miten mökille kertyneet kutsumattomien vieraiden ulosteet kannattaa turvallisesti puhdistaa. Entä onko lepakoista, ketuista tai kuolleista kärpäsistä vaaraa?

Pian on taas mökkikauden avausaika. Pääsiäisenä moni jo siivoaa talven suljettuna ollutta tupaa, jolloin vastaan saattaa tulla kutsumattomien vieraidenkin jätöksiä.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori, lääkäri Olli Vapalahti, onko jyrsijöiden talvivisiitistä kesämökillä jotakin terveydellistä haittaa ihmiselle?

”Myyräkuume on tunnistetuin riski. Se on yleisin eläimestä ihmiseen Suomessa tarttuva virustauti. Riski tartunnalle on suurin juuri suljetuissa sisätiloissa. Tauti saadaan hengittämällä. Tupakoitsijat ovat suuremmassa riskissä kuin muu väestö. Ajallisesti myyräkuumetapauksia esiintyy eniten kuitenkin loppusyksystä ja alkutalvesta. Koska myyriä on keväällä vähemmän, ei kevätsiivousten aika näy erityisenä piikkinä.”

Johtuuko se sitten siitä, että jätökset eivät säily loputtomiin huoneenlämmössä?

”Keväällä sisällä on vähemmän tuoreita jätöksiä. Ulosteet tartuttavat pari viikkoa, kylmässä vähän pitempään.”

Miten pinnat esimerkiksi keittiössä tai makuuhuoneessa pitäisi näin kevään ensivisiitillä puhdistaa?

”Jos jyrsijän eritteet saadaan nousemaan pöllyttävällä siivouksella ilmaan hengitettäväksi, tartunta voi tapahtua helpommin. Jos imurissa ei ole hepa-suodatinta, se nostaa viruspitoista aerosolia ilmaan. Jos siis näkee, että huoneessa on jyrsijän jätöksiä, kannattaa käyttää mieluummin kosteaa ja lämmintä pyyhkimistä, ei harjausta tai pöllyttämistä. Riskiä tartuntaan voi vähentää myös käyttämällä hengityssuojaa. Myyräkuumevirus tuhoutuu lämmössä ja saippuaisilla aineilla.”

Onko hiirenkakka mökillä oikeasti siis myyränkakkaa?

”Tyypillisimmin kyseessä on tosiaan metsämyyrä, joita ihmiset saattavat pitää hiirenä. Kesämökit ovat tyypillisesti metsien lähellä. Metsämyyrät ovat pieniä ja punaruskeita, mutta ne eivät ole samoja, jotka kaivavat tyypillisesti puutarhassa ja muodostavat kekoja. Hiiristä yleisin on monin paikoin metsähiiri, jota sitäkin on vain Jyväskylän korkeudella saakka, se ei tartuta myyräkuumetta. Kotihiiri, joita pidetään lemmikkinäkin, on itse asiassa aika harvinainen. Vain metsämyyrä kantaa myyräkuumeen aiheuttajaa, Puumala-virusta.”

Onko vaarallista, jos koskee loukkuun jäänyttä hiirtä käsin?

”Jyrsijä kannattaa poistaa loukusta hansikkaita käyttäen. Verrattuna siihen, että asunnossa on elävä jyrsijä, joka kakkii ja pissailee ympäriinsä, kuollut on kuitenkin pienempi riski. Tuore, juuri kuollut jyrsijä on haitallisempi kuin vanha. Jyrsijä menee yleensä korpuksi kuivuessaan loukussa. Maskin käyttö vähentää altistusta sisätiloissa, ja on hyvä puhdistaa loukku ja lattia sen läheltä. Kädet on tietenkin aina syytä myös pestä.”

Miten myyrien mahdollinen pissa vaikka lattioilta tai tekstiileistä pitäisi puhdistaa?

”Pesemällä puhdistusaineilla. Myös kirkas auringonvalo vähentää virusten tartuttamiskykyä. Pakkanen ei tätä tee, sillä virukset säilyvät paremmin kylmässä.”

Mitä ihmiselle tapahtuu, jos hänen ruokaansa tai ruoka-astiaansa jää vahingossa jyrsijänkakkaa?

”Jätöksissä voi joskus olla taudinaiheuttajia. Myyräkuume ei kuitenkaan tartu syömällä. Mutta monen eläimen jätöksissä voi toki olla muita taudinaiheuttajia. Ruoka, joka on saastunut, on syytä heittää pois. Jos hiiret pääsevät ruoka-aineisiin, ne on selkeästi säilytetty väärin. Tilanne kertoo myös, että rakenteissa on aukkoja, josta jyrsijät pääsevät sisään.”

Voiko eläinten läsnäolo samassa rakennuksessa jotenkin lisätä ihmisen vastustuskykyä?

”Se tiedetään, että maatalossa kasvavat lapset saavat vähemmän allergioita. Isossa kuvassa varhaisen lapsuuden kontaktit laajempaan, maalaismaiseen ja metsäiseen mikrobiomiin ovat hyvästä. On kuitenkin hyvin vaikea nähdä, että tätä varten pitäisi asua myyrien kanssa.”

Otus loukusta kannattaa poistaa hansikkaita käyttäen. Tähän loukkuun on jäänyt metsämyyrä.

Onko välikaton lepakoista vaaraa?

”Ylimääräistä kontaktia lepakoihin on syytä välttää jo siksi, että ei häiritse niitä. Suomessa olevista lepakkolajeista ei yleensä kuitenkaan ole ihmiselle vaaraa. Joissain voi olla hyvin poikkeuksellisesti taudinaiheuttajia. Lepakon tai linnun ulkoloiset saattavat siirtyessään ihmiseen aiheuttaa joitakin tauteja ja esimerkiksi lintukirput ihottumia.”

Entä ketun pesästä talon alla tai näädästä seinän eristeissä?

”Koiraeläinten ulosteissa voi olla myös loisia tai matoja. Niistä voi levitä lemmikkikoiriin myös kapia. Vielä Suomessa ei ole muualla Euroopassa jo levinnyttä myyräekinokokkia. Se pystytään toivottavasti torjumaan matolääkityksin. En pitäisi siis pesiä kovin suurena riskinä mökillä. Vaikka pesät ovat ehkä kiusallisia ja haisevia, erityistä terveysriskiä ei ainakaan näy tilastoissa.”

Entä jos lattioilla on talven jäljiltä paljon kuolleita kärpäsiä?

”Kärpästen mukana voi periaatteessa kulkeutua likaa, esimerkiksi ulostebakteereja. Iso määrä kuolleita kärpäsiä voi kertoa myös siitä, että jossain on jokin kuollut otus, josta ne ovat saaneet ravintoa ja mahdollisuuden lisääntyä. Itse huomasin, että kun mökillä saunan seinän raosta alkoi tulla hirveästi kärpäsiä, seinän välissä olikin kuollut jyrsijä.”