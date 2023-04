Nokialla etsitään nyt toimijoita Unelmien liikuntapäivään

Nokian kaupunki tiedottaa, että paikalliset toimijat voivat jälleen ilmoittautua Unelmien liikuntapäivään, jota vietetään 10. toukokuuta. Unelmien liikuntapäivä on liikkumisen kokeilun pop up -päivä. Päivän tavoitteena on innostaa ihmisiä liikkumaan ja löytää uusia tapoja liikkua. Unelmien liikuntapäivä on Suomen Olympiakomitean koordinoima valtakunnallinen tapahtumapäivä

Tänä vuonna Nokian kaupunki tarjoaa paikallisille toimijoille mahdollisuuden järjestää liikuntapajoja Poutunpuistossa koko päivän ajan. Paikalliset toimijat voivat järjestää omia maksuttomia liikuntapajoja. Mukaan voivat lähteä esimerkiksi seurat, yritykset ja järjestöt. Tapahtumaan voi ilmoittautua verkkolomakkeella, joka löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Kaupunki tiedottaa, että liikuntapajoille on varattavissa puolen tunnin aikoja koko päivän ajan. Verkkolomakkeella voi myös ilmoittaa muualla Nokialla järjestettävästä maksuttomasta Unelmien liikuntapäivän tapahtumasta. Lomake sulkeutuu 19. huhtikuuta.

Nokian liikuntapalvelut kokoaa Unelmien liikuntapäivän ohjelman kaupungin verkkosivuille, some-kanaviin ja Menokoneeseen.