Nokialla järjestetään toukokuussa aivan uudenlainen konsertti – Voit pyytää toivelaulua äidille

Jokainen voi lähettää oman toivekappaleensa konsertin järjestäjille. Lavalla nähdään muun muassa Jari Välimäki ja Tomi Markkola.

Tällaista konserttia ei ole Nokialla ennen järjestetty.

Näin tuumaavat toimittaja Ulla Aurio ja muusikko Jari Välimäki, kun kertovat Laulu äidille -konsertista, joka esitetään Kerholassa lauantaina 13. toukokuuta. Tilaisuus on nimensä mukaisesti toivelaulukonsertti, johon kuka tahansa voi ennakkoon toivoa kappaletta esitettäväksi omalle äidilleen, isoäidilleen tai ”äitinä” toimineelle läheiselle.

”Konsertista tulee varmasti koskettava ja viihdyttävä. Uskallan sanoa näin, koska tunnen nämä muusikot hyvin”, sanoo Aurio, joka juontaa tilaisuuden.

Välimäen ja Aurion lisäksi lavalle nousevat tangokuningas Tomi Markkola ja laulaja Capri. Orkesteria johtaa pianotaiteilija Mirka Dojan.

Laulutoiveita voi lähettää konsertin järjestäjille huhtikuun aikana. Toiveen voi jättää myös nimettömänä. Laulutoiveen yhteydessä pyydetään kertomaan lyhyet perustelut: miksi ja kenelle tämä kappale on osoitettu. Nämä tarinat ovat tärkeässä roolissa konsertissa. Jokaisen kappaleen yhteydessä kerrotaan laulutoiveen taustatarina.

”Tilaisuus ei koostu pelkästään lauluista, vaan tarinat ovat osa konserttia”, Välimäki sanoo.

Aurio korostaa, että toiveiden esittäjien ei silti tarvitse jännittää itsensä ilmaisua.

”Tarinan ei tarvitse olla laudaturtyö äidinkielessä. Me kyllä huolehdimme kieliasusta ja tekstinhuollosta.”

Toiveen ja perustelut voi lähettää halutessaan myös videomuodossa.

Ikimuistoinen lahja

Alun perin Laulu äidille -konsertti piti järjestää jo viime vuonna. Välimäki sai idean, kun mietti, että tällaista konserttia ei ole Nokialla ennen ollut. Hän pyysi toimittajataustaista ystäväänsä Auriota konserttiin juontajaksi.

Idea oli muuten mainio, mutta korona sotki suunnitelmat. Konsertti kyllä järjestettiin lopulta, mutta ei toivelaulujen muodossa, kuten Välimäki olisi halunnut.

”Päätin sitten, että tehdään toivelaulukonsertti seuraavana keväänä”, Välimäki kertoo.

Toivelaulujen aika on tullut siis nyt. Sekä Aurio että Välimäki on hyvin innoissaan konsertista. He toivovat, että niin laulutoiveita kuin yleisöäkin tulisi runsain määrin. Lisäksi tavoitteena on, että Laulu äidille ei jäisi yhteen kertaan.

”Olisi hienoa, jos tästä tulisi jokavuotinen perinne”, sanoo Välimäki.

Hän toteaa, että äidille esitetty toivelaulu on varmasti ikimuistettava lahja jokaiselle, joka sen saa kokea. Siksi järjestäjät pyytävätkin, että konserttiin valittujen kappaleiden toivojat tulisivat paikan päälle yhdessä läheisensä kanssa – ja pitäisivät yllätyksenä laulun äidille.

Tarinoita toiveiden takana voidaan asianomaisten suostumuksella julkaista myös Nokian Uutisissa äitienpäivän alla.

Ulla Aurio juontaa konsertin ja idean isä Jari Välimäki on yksi esiintyjistä.