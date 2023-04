Moni vanhempi metsästää lapselleen välikaudeksi nykysuositukset täyttäviä, kalliita paljasjalkakenkiä. Jalkaterapeutti Veera Keltanen kertoo, mihin asioihin kenkäostoksilla on lapsen terveyden kannalta oikeasti tärkeä kiinnittää huomiota.

Suositusten mukaisissa lastenkengissä on esimerkiksi ohut, taipuisa pohja ja riittävästi tilaa varpaille.

Tiedostavat vanhemmat ovat jo muutaman vuoden kohisseet suositusten mukaisista lastenkengistä. Aluksi niitä piti metsästää alaan erikoistuneista verkkokaupoista, mutta nykyisin leveäkärkisiä, taipuisia, kannattomia ja kevyitä paljasjalkakenkiä löytyy jo tavallisistakin marketeista. Myynnissä on kuitenkin myös paljon lastenkenkiä, joissa on vastoin nykysuosituksia esimerkiksi korkea kanta ja kapea kärki.

Varsinkin netin keskusteluryhmissä vanhemmat varoittelevat toisiaan vääränlaisten kenkien vaarallisuudesta.

Voiko lapsen jalan pilata huonoilla kengillä, jalkaterapeutti Veera Keltanen?

”Ei ainakaan ihan lyhyessä ajassa. Mihinkään paniikkiin kenkiä valitessa ei siis ole syytä. Useimpien aikuisten jalat ovat kunnossa, vaikka meidän lapsuudessamme kengät olivat nykysuositusten näkökulmasta täysin vääränlaisia.”

”Osalla aikuisista näkee esimerkiksi vasaravarpaita tai vaivaisenluita, jotka johtuvat liian pienien ja kapeiden kenkien käyttämisestä. Korkean kannan takia osalle on kehittynyt notkoselkä. Nämäkin vaivat saa kuitenkin vielä aikuisenakin korjattua.”

Mikä? Nykysuositusten mukaan hyvä kenkä: On oikean kokoinen, pituudeltaan 1–2 senttimetriä pitempi kuin pitempi jalkaterä. Antaa varpaille tilaa liikkua leveys-, korkeus- ja pituussuunnassa. On pohjastaan tasainen ja joustava. Pysyy napakasti jalassa tarrojen, nauhojen tai kuminauhan avulla On riittävän kevyt. Lähde: jalkaterapeutti Veera Keltanen

Mistä tunnistaa jalalle terveellisen lastenkengän?

”Hyvä merkki on se, että lapsi tykkää kävellä kengällä.”

”Kenkää hankkiessa pitää mitata, että kärkeen jää tilaa 1,5–2 senttimetriä. Tilaa saa jäädä enemmänkin, kunhan lapsi pystyy kävelemään kengällä kompastelematta. Kauden loppupuolella sentin tila riittää vielä ihan hyvin.”

”Kengän kärjen riittävän leveyden voi tarkistaa joko asettamalla lapsen jalan kengän viereen tai pohjallisen päälle. Pohjallinen ei saisi olla ainakaan paljon jalkaa kapeampi. Riittävä pituus on kuitenkin vielä kengän leveyttä tärkeämpi asia.”

Onko oikean koon lisäksi vielä jotain muuta, mikä pitäisi tarkistaa?

”Hyvä kenkä on kevyt ja taipuisa, ja sen pohja on tasainen. Tarrat tai nauhat auttavat siinä, että kenkä pysyy lapsen jalassa.”

Ovatko aiemmat suositukset jalkaa tukevasta kengästä ja esimerkiksi iskuja vaimentavista pohjista täysin vanhentuneet?

”Kyllä ne aikalailla ovat. Esimerkiksi vanha suositus sentin tai kahden korosta on ihan hölmö. Korollisissa kengissä lantio vain kääntyy eteenpäin ja selkä menee notkolle. Myös ajatus jalkaa tukevasta kengästä on vanhentunut, koska nykytiedon valossa jalan lihaksia nimenomaan pitää käyttää. Kapea kärki on tullut kenkiin aikanaan todennäköisesti vain ulkonäkösyistä.”

Jotkut vanhemmat ovat kertoneet, että lapsen jalka on kipeytynyt, kun vanhojen kenkien tilalle on vaihdettu suositusten mukaiset paljasjalkakengät. Miten tähän pitäisi suhtautua?

”Kyse on todennäköisesti siitä, että vanhoissa kannallisissa kengissä lapsen kantaisku on muodostunut liian voimakkaaksi. Suosittelen tästä huolimatta siirtymään vähitellen suositusten mukaisiin kenkiin. Lopulta useimmat lapset tykästyvät niihin. Osan ajasta voi siis käyttää vanhoja kenkiä ja välillä uusien suositusten mukaisia. Jos jalka kipeytyy myös esimerkiksi sukkasillaan kävellessä, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen.”

