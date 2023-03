Kirret matkaavat säiliöautolla Siuroon Rautalammilta Savon Taimenen kasvattamosta.

Keskiviikko on enemmän kuin monen kalastajan paljon odottama päivä. Silloin näet alkaa Siuronkosken kevätkausi. Perinteisesti kosken kevätkauden avajaiset on ollut varma keväänmerkki. Tuolloin Siuronkoskeen istutetaan uusia kirjolohia pitkän talvikauden jälkeen.

Jukka Pulakka kertoo, että avajaiset ovat aiempina vuosina houkutelleet paikalle runsaasti niin vakituisia kävijöitä kuin uusiakin kalastajia. Syytäkään ei tarvitse ihmetellä: saalisvarmuus kasvaa ihan heittämällä talveen verrattuna.

Aivan näin kesäisissä tunnelmissa koskella ei vielä kalasteta. Arkistokuvassa kirjolohen nappasi Markku Kallio.

Koskeen istutetaan keskiviikkona noin 250 kiloa kirjolohta. Kirret matkaavat säiliöautolla Siuroon Rautalammilta Savon Taimenen kasvattamosta, jota Jukka Pulakka tituleeraa ”Suomen ehdottomasti parhaaksi kalanviljelylaitokseksi”. Savolaisia kirjolohia Siuronkoskeen on istutettu jo parinkymmenen vuoden ajan.

Ja hyvin ne ovat kalastajille maistuneet. Jukka Pulakka iloitsee erityisesti siitä, että nykyään koskella käy entistä enemmän nuoria kalastajia.

”Koskella alkaa olla jo menossa kolmas sukupolvi ja paljon kalamiehen alkuja. Kyllä se ilahduttaa ja auttaa jaksamaan”, Pulakka sanoo.

Siuronkoski on profiloitunut kaikenikäisten kalastuspaikaksi. Nuorille alle 16-vuotiaille kalastajille tarjotaan kädenojennuksena kalastusluvat puoleen hintaan. Kalastaminen on myös periaatteessa helppoa, koska erityisvarusteita ei tarvita: kalastaa voi rannalta ilman venettä ja parkkipaikkojakin kosken vieressä on runsaasti.

Istutus jatkuu parin viikon välein aina kuumimpiin hellepäiviin asti. Mutta nousee koskesta muutakin kuin kirjolohia, jos sattuu löytämään oikean ottipaikan. Esimerkiksi toukokuussa 2015 kalastushistorian kirjoihin merkittiin kuha, joka painoi 8 040 grammaa.

Koskibaari on yksi Siuron paikoista, joissa kalastuslupia myydään. Kuvassa Koskibaarin yrittäjä Marjatta Murtoo ja Jukka Pulakka.

Kalat viihtyvät viileässä vedessä

Viime vuonna kalastuskauden avajaisissa päästiin kalastamaan sulaneilta rannoilta. Nyt saa aurinko todellakin tehdä parhaansa, jos aikoo sulattaa nietokset ja jäät ennen keskiviikkoa.

”Täytyy pyytää auraajakin paikalle, jotta tankkiauto saadaan kosken partaalle”, Pulakka naurahtaa.

Hän vinkkaa, että kalastajien kannattaa olla varovaisia, sillä rantakivillä saattaa olla liukasta. Lähes samaan hengenvetoon hän toteaa kuitenkin, ettei vahinkoja ole koskella sattunut. Kalastajat osaavat varoa muutoinkin.

Kalat eivät pakkasöistä tai lumipeitteestä ole millänsäkään. Ne viihtyvät muutoinkin viileässä vedessä.

Kaikki tehdään talkoilla

Siuronkosken hyvää mainetta pidetään yllä talkooporukalla. Esimerkiksi Jukka Pulakka vastaa ajantasaisista verkkosivuista. Lupien kanssa vierähtää myös tovi. Ennen kaikkea porukka huolehtii siitä, että koskessa riittää kalastettavaa.

Myös rantojen siivoaminen hoidetaan omalla porukalla. Pulakka toivookin, että kukin veisi roskat kuten siimojen jätteet roskiksiin.

”Ihan oman mukavuuden takia. Vakikävijät kyllä huomioivat ympäristön hyvin. Roskia saattaa olla enemmän viikonloppujen jälkeen. Sama ongelma on muissakin luontopaikoissa, joissa ihmiset käyvät.”