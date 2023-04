Tilaajille

Nokian Sydänyhdistys on kutsunut Mikko Honkasen kunniajäsenekseen. Honkanen on toiminut muun muassa yhdistyksen puheenjohtajana ja puhunut sydäniskureiden puolesta. Hänet itsensä on pelastettu vastaavalla laitteella reilut viisitoista vuotta sitten.