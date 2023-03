Pitäisikö kannabis laillistaa? Psykiatrian erikoislääkärillä on selkeä näkemys

Lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri Jonna Levola Husista puhui Tampereella Lääkäripäivillä riippuvuuksien synnystä ja syistä. Esille nousi myös kiistelty kysymys kannabiksen laillistamisesta.

Lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri Jonna Levola Husista on huolestunut siitä, miten nuorten asenne kannabista kohtaan on muuttunut sallivammaksi.

Nuoret ovat aikuisia alttiimpia kannabinoidien haitallisille vaikutuksille. Päihteen käyttö aiheuttaa kognitiivisia haittoja, kuten vaikeuksia tarkkaavaisuudessa ja muistissa, sanoo lääketieteen tohtori, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) psykiatrian erikoislääkäri Jonna Levola.

Hänen mukaansa kannabiksen käytöstä aiheutuvat haitat mahdollisesti säilyvät pidempään kuin aikuisiällä käytön loputtua, eivätkä kaikilta osin välttämättä palaudu. ”Mitä nuorempana alkanut käyttö, sitä suuremmat haitat”, sanoo Levola.

Mikä? Kannabis Kannabis on yleisnimitys, jota käytetään erilaisista hamppukasvista saaduista valmisteista. Kannabiksen päihdyttävä vaikutus syntyy kannabinoideista. Käyttö, osto, myynti ja hallussapito on kiellettyä. Kannabis on yleisimmin käytetty laiton päihde Suomessa. Kannabis itsessään ei muodosta merkittävää kansanterveydellistä ongelmaa ja sitä käytetään enimmäkseen harvoin ja satunnaisesti. Alle 20-vuotiailla kannabis on kuitenkin yleisin hoitoon hakeutumiseen johtanut ongelmapäihde. Kannabiksella on sekä piristäviä että rauhoittavia vaikutuksia. Kannabis myös heikentää työmuistia, huomiokykyä, motorista koordinaatiokykyä ja reaktionopeutta. Lähde: Päihdelinkki

Huumeista mielihyvää

Levola puhui Tampereen Lääkäripäivillä Tampere-talossa torstaina päihderiippuvuudesta, sen synnystä ja syistä.

Riippuvuusriski eri huumausaineita kohtaan vaihtelee. Selkeästi suurin riippuvuusriski on kokaiinille. Toisena ja kolmantena ovat opioidit ja nikotiini. Neljäntenä alkoholi.

Päihteiden käyttöön johtaa usein mielihyvähakuisuus tai se, että halutaan eroon epätoivotusta tilasta kuten ahdistuksesta. Huumausaineet lisäävät dopamiinin eli mielihyvähormonin vapautumista.

Vertailun vuoksi Levola kertoo, että amfetamiini vapauttaa dopamiinia ainakin viisinkertaisen määrän verrattuna seksiin.

”Addiktio kehittyy usein siihen, että ilman päihdettä oleminen on koko ajan kurjaa. Huumeiden käyttö ei olekaan enää mielihyvähakuista vaan että saa negatiiviset tuntemukset päihteillä pois. Kiinnostus normaaleihin asioihin hiipuu.”

Siksi huumeista vieroittautuminen on vaikeaa. Tavalliset, arjessa mielihyvää tuottavat asiat eivät välttämättä aluksi tunnu missään. ”On vaikea oppia, että mielihyvää voi saada muustakin kuin huumeesta. Se oppi ei tule hetkessä.”

”En kannata”

Vihreät toi esiin puoluekokouksessaan toukokuussa 2022 kannabiksen laillistamisen. Puolue haluaa muun muassa poistaa rangaistukset kannabiksen käytöltä, hallussapidosta ja kotikasvatukselta sekä aloittaa kannabiksen laillistamisen.

Laillistaminen tarkoittaisi, että huumausaineen käyttäminen, ostaminen, levittäminen ja mahdollisesti valmistaminen sekä kasvattaminen olisi laillista. Huumetta säänneltäisiin kuten alkoholia.

Puolueohjelmassa tätä on perusteltu sillä, että kannabiksen sääntelyllä estetään päihteiden käyttäjien ongelmien syventymistä sekä vähennetään rikollisuutta ja harmaata taloutta.

Husin Jonna Levolan kanta on hyvin selkeä: ”En kannata kannabiksen laillistamista. Päihdepsykiatrina en jaa ajatusta siitä, että kannabis olisi harmiton päihde.”

Levolan mukaan nuorten asenteiden muuttuminen sallivammaksi on huolestuttavaa kannabiksen osalta. ”Mutta yritäpä sanoa kannabiksen haitallisuudesta 19-vuotiaalle miehelle, jonka mielestä se on luonnontuote. Se on hankalaa.”