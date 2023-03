Nokian lukion abiturienteilla on meneillään kiireinen aika – Jututimme kahta kokelasta: ”On helpottunut olo”

Valtakunnalliset lukioiden ylioppilaskirjoitukset jatkuvat. Opiskelijat tavoittelevat mahdollisimman hyviä arvosanoja päästäkseen haluamiinsa jatko-opintopaikkoihin. Nokian lukion lehtikerho haastatteli kahta kokelasta.

Perjantaina 17. maaliskuuta Nokian lukion ja Tredun yhdistelmätutkinnon abiturientit testasivat aineistoesseen laatimistaitojaan äidinkielen kirjoitustaidon kokeessa. Äidinkieli on ainoa kaikille pakollinen kirjoitettava koe. Nokian lukion salissa istui yli 160 kokelasta. Tekstien analyysiin keskittyvä lukutaidon koe aloitti ylioppilaskirjoitukset saman viikon tiistaina.

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Kirsi Isoranta kommentoi tämän kevään äidinkielen koetta:

”Tiistaisen äidinkielen lukutaidon kokeen tehtävät olivat minusta selkeitä, ja niissä kysyttiin asioita, joita on harjoiteltu kursseilla. Kirjoitustaidon kokeen teemana tulevaisuus on uskoakseni kiinnostava nuorille, koska aineistoissa oli tarjolla sekä mahdollisuuksia että uhkia, joita tulevaisuuteen liitetään eri aloilla. Kokeen aineistoissa näkyi luonnontiedeaiheiden painotus, esimerkiksi geeniteknologiaa käsittelevä artikkeli tarjosi virikkeitä myös eettisten kysymysten pohdintaan.”

Perjantai-iltapäivällä vanhan lukion auditoriosta käveli lehtikerhon haastatteluhaaviin kaksi ylioppilasta. Miltä tuntuu nyt kokeen jälkeen?

”On helpottunut olo. [Koe] ei tuntunut vaikealta, ja sain kirjoitettua ihan hyvin”, opiskelija Tuomas Välimäki kertoo.

Kirjoitustaidon kokeessa saa valita useammasta näkökulmavaihtoehdosta sen, josta haluaa kirjoittaa noin 6000 merkin kirjoitelman. Mistä sinä kirjoitit?

”Kirjoitin siitä, miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan maapallon tulevaisuuteen”, opiskelija Tilda Leppämäki kertoo.

Tuomas Välimäki sen sijaan pohti tulevaisuuden taitoja ja niiden yhteiskunnallista merkitystä.

Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat vielä viikolle 13. Perjantaihin mennessä abeilla oli takana lyhyen vieraan kielen sekä äidinkielen lukutaidon ja kirjoitustaidon kokeet. Edessä on vielä matematiikan, ruotsin, pitkän vieraan kielen sekä reaaliaineiden kokeet.

Tärkeä osa kokeissa pärjäämistä on ravitsemus. On helpompi keskittyä, kun on syönyt riittävästi. Ylioppilaskirjoituksissa saa syödä omia eväitä. Opiskelija Leppämäki olikin valmistautunut hyvin:

”Eväinä minulla oli kolmioleipä, minitomaatteja, pähkinöitä, tummaa suklaata ja viinirypäleitä.”

Kirjoitukset päättyvät keskiviikkona 29. maaliskuuta Siitä alkaa tulosten odottelu. Nykyiset abit aloittivat opiskelunsa syksyllä 2020, ja pian polku Nokian lukiossa tulee päätökseensä. Lukion jälkeen silmät suuntautuvat jatko-opintoihin tai työelämään. Armeijakin on osalla edessä, ja jotkut pitävät välivuoden.

Kirjoittaja on Nokian lukion lehtikerhon jäsen.