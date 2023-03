Kellertävät, riisinjyvän kokoiset papanat kielivät liito-oravan läsnäolosta – Nokian kaupunki kerää nyt asukkaiden havaintoja näistä yöaktiivisista liitäjistä

Nokian kaupunki on aloittamassa kartoitusta liito-oravista. Kaupungin liito-oravakartoittaja Petri Saari lähtee pian taajamametsiin tarkistamaan lajin elinympäristöjä.

Ajankohta on otollinen, sillä kevättalvi saa aikaan vipinää liito-oravien liitopoimuihin. Maaliskuun loppupuolella alkavana pariutumisaikana liiturikoiraat voivat liikkua useamman naaraan reviirillä, jolloin tavallisesti yöaktiivisia liito-oravia voi onnistua näkemään kisailemassa puissa jopa päivällä.

Kaupungin tiedotteen mukaan kartoitus tehdään, jotta liito-oravan arvokkaat elinympäristöt ja tärkeät kulkuyhteydet pystytään huomioimaan maankäytön suunnittelussa ja taajamametsiköiden hoidossa.

Kaupunkialueen taajamametsissä on monille lajeille tärkeitä kolopuita. Liito-oravan pesä on usein järeän haavan kolossa, mutta se voi käyttää myös vanhoja oravan risupesiä. Risupesät on usein rakennettu tuuheaoksaisen kuusen oksanhankaan, runkoon kiinni.

Kartoituksen yhteydessä kaupungin maille ripustetaan pönttöjä liito-oravien asuntopulaa helpottamaan.

Nokian kaupungin ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Mäkelä asentamassa liito-oravan pönttöä maaliskuussa 2021.

Lisäksi tienvarsilta kaadetaan kaatumisvaarassa olevia puita turvallisuussyistä. Luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden lahopuiden ja pensaiden raivaamista kuitenkin vältetään, sillä niistä löytyy hyödyllisiä koloja linnuille, lepakoille, liito-oraville ja muille kolopesijöille.

Liito-oravan lepäily- tai pesäpuut ovat yleensä järeitä haapoja tai kuusia. Liito-oravan oleskelupaikan voikin tunnistaa esimerkiksi kellertävistä, riisinjyvän kokoisista papanoista puiden juurilla. Tällaisista tai muista liito-oravahavainnoista voi tehdä ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen petri.saari1@nokiankaupunki.fi.