Nokian Kuvataiteilijoiden Kuukauden taiteilija -näyttelyssä nähdään maaliskuussa Soile Iivosen taidetta. Paperireliefejä ja uniikkigrafiikkaa -näyttelyn teosten aiheena on taiteelle kuolemattomat aiheet: ihmiset ja luonto.

Iivonen kertoo tulleensa Nokialle maalauskursseille 1990-luvulla. Suurin käännekohta hänen työskentelyssään tapahtui, kun hän kokeili kuvanveistoa Knuutilan kartanoalueen kurssilla. Ja rakastui välittömästi.

”Ystävälliset nokialaiset taiteilijat ja opettajat neuvoivat minua taideurallani eteenpäin Nokian kuvataiteilijat ry:n jäseneksi ja Atpo II -kuvataiteen aikuisten perusopintoihin. Sydämeni jäi Nokialle. Vakavasti olen ajatellut muuttavani Nokialle, missä on ainutlaatuisen mukava tunnelma, mutta perhe ei ole vielä suostunut muuttamaan."

Uteliaisuus ja vaihtelunhalu saavat Soile Iivosen kokeilemaan uusia materiaaleja ja eri tekniikoita.

Energinen ja kupliva

Iivosen toiminta on jatkunut Nokialla on monenlaisessa muodossa. Hän on toiminut luennoitsijana ja ympäristötaiteen kurssiopettajana aikuisille opiskelijoille ja opettanut koululaisille paperimassa- ja pajutöitä. Hän on myös järjestänyt sekä omia että yhdessä nokialaisten taideystäviensä kanssa näyttelyitä muun muassa Taidetalolla ja Hinttalassa.

Soile Iivosen olemus on energinen ja kupliva olemus. Hän saa puhekumppaninsa helposti innostumaan taiteesta ja onkin päässyt innostamaan montaa oppilasta vuosien varrella.

"Olen työskennellyt kuvataiteen opettajana Tampereen työväenopistossa sekä monessa taideyhdistyksessä ja -ryhmässä. Näistä yksi mieleenpainuva kokemus on ollut tamperelainen HSS-group performanssiryhmä, joka on toiminut niin kotimaassa kuin ulkomaillakin."

Iivosen taide on uniikkia, toista vastaavaa ei ole olemassa. Hän kertoo, että uteliaisuus ja vaihtelunhalu saavat hänet kokeilemaan uusia materiaaleja ja yhdistelemään eri tekniikoita. Lempitekniikoikseen Iivonen listaa ainakin paperimassan työstön sekä grafiikan ja saviveistoksien teon.

Soile Iivonen tarkastelee teoksissaan luonnon monimuotoisuutta.

Laulava kuvataiteilija

Taiteilijana Iivonen on monipuolinen. Iivosen teoksissa vuorottelevat kuvanveisto, grafiikka, puupiirros, maalaus, kirjankuvitus, ympäristötaide, valokuvaus- ja videotaide sekä omat monitekniikkakokeilut. Teoksissaan hän kertoo tarkastelevansa ihmisiä ja luonnon monimuotoisuutta.

Iivonen kertoo innostuvansa helposti. Kuvataiteen lisäksi musiikki ja erityisesti laulu ovat vahvasti esillä hänen elämässään, ja hän määritteleekin itsensä laulavaksi kuvataiteilijaksi.

Taiteilijana Soile Iivonen on aktiivinen. Hän kertoo osallistuvansa vuosittain yhteisnäyttelyihin ja pitävänsä myös yksityisnäyttelyitä. Yritysmaailmasta ammattinsa kuvataiteilijaksi vaihtanut Iivonen on valmistunut Tampereen ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi vuonna 2006.

Soile Iivosen Paperireliefejä ja uniikkigrafiikkaa -näyttely maaliskuun ajan Food & Cafe Fridassa (Välikatu 14).