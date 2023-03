Ida Lehtinen halusi perustaa ravintolan nimenomaan Nokialle. Avuksi lähti oma isä ja oikeaksi kädeksi osaava keittiöpäällikkö.

Nokian Pancho Villa -ravintola on nyt kolmevuotias. Tex mex -ketjun ainokainen nokialainen on nuoresta iästään kokenut paljon: vain muutama viikko avaamisen jälkeen koronapandemia sulki Suomen ravintolat ja nyt raaka-aineiden sekä sähkön hinta on omalta osaltaan hankaloittamassa jokaisen yrityksen liiketoiminnan pyörittämistä.