Naistenpäivän kunniaksi kokosimme kuvagallerian upeista, vahvoista ja sinnikkäistä nokialaisista naisista.

Vuodenvaihteessa Nokialla asui Tilastokeskuksen mukaan tarkalleen ottaen 17 802 naista. Suurin ikäryhmä on 40–49-vuotiaat naiset, joita Nokialla on 2 500. Yli 80-vuotiaita naisia Nokialla on hieman yli tuhat.

Keräsimme tähän juttuun eri-ikäisiä ja erilaisista saavutuksista tutuksi tulleita nokialaisia naisia. Kuvakooste on ylistys teille ja meille kaikille muille.

Jutun lopussa olevassa kommenttikentässä voi kiittää, onnitella ja kehua myös muita, tästä koosteesta puuttuvia nokialaisia naisia!

Hyvää naistenpäivää!

t. Nokian Uutiset

Nyrkkeilijä Mira Potkonen on aktiiviuransa jo lopettanut, mutta osoittanut sisukkuutensa ja peräänantamattomuutensa useasti. Hän voitti olympiapronssia Tokiossa vuonna 2021, kun hän oli jo täyttänyt 40 vuotta.

Seurakunnan kappalainen Marita Tuomi jäi eläkkeelle viime kesänä. Syksyllä hän väitteli tohtoriksi rauhan teemasta.

NoU:n maalivahti Oona Keskinen ja hyökkääjä Roosa Salonen palkittiin Ringetteliiton Rajojen Rikkojat -palkinnolla. Keskisellä täyttyi 200:n ja Salosella 300:n SM-sarjapelin raja. NoU:n joukkue voitti viime kaudella jo viidettä kertaa ringeten SM-kultaa.

Nokian työväenteatterin toiminnanjohtaja Heli Pitkänen on tehnyt pitkän uran niin näyttelijänä, ohjaajana kuin käsikirjoittajanakin.

Kati Nynäs on BC Nokian toiminnanjohtaja. Hän on toiminut reilut kymmenen vuotta ensin Koripalloliiton erotuomaripäällikkönä ja viimeksi keskittyen Korisliigan ja muiden huippusarjojen tuomareiden valmennukseen.

Nokia Etunäyttämön taiteellinen johtaja Saija Viljanen siivoaa päivätyökseen Tampereen Teatterilla ja johtaa iltaisin teatteria sekä kirjoittaa näytelmiä.

Reetta Vuori, 32, lopetti alkoholin käyttämisen hieman yli vuosi sitten. Päätöksen syntymiseen kului monta vuotta hiljaista pohdintaa ja punnitsemista. "Alustin raitistumisprosessiani pitkään ja kypsytellen, mutta lopullinen päätös tapahtui käytännössä yhdessä yössä, tai ehkä illassa, tunnissa. Varsinaisia mielitekoja ei ole ollut, mutta jokusen kerran olen erinäisissä tilanteissa todennut itselleni että "tällaisina hetkinä olisin ennen turvautunut alkoholiin", ja kumma kyllä, selviytynyt niiden yli helposti ilmankin."

Siurossa asuva runoilija ja bloggaaja Tuija Kervinen julkaisi ensimmäisen runoteoksensa viime syksynä.

Nokialainen Heidi Korkiakangas julkaisi esikoiskirjansa syyskuussa. Hän työskentelee laaja-alaisena erityisopettajana Harjuniityn yläkoulussa.

Siurossa asuva Alexandra Rosenlew on nuoresta iästään huolimatta ansioitunut ampuja. Ilmakiväärillä sekä pienoiskiväärillä ampuva Rosenlew on tutustunut lajiin jo pienenä metsästyksen kautta. Hänet valittiin viime vuonna Vuoden ampumaurheilijaksi kautta aikain nuorimpana ampujana.

Elina Pitkäkangas voitti tämän vuoden Topelius-palkinnon romaanillaan Sang. Palkinto myönnetään vuosittain korkeatasoiselle nuortenkirjalle. Sang on Pitkäkankaan viides romaani.

Hanna Lähteenmäki valittiin viime vuonna Vuoden suuhygienistiksi. Loppuvuodesta 2022 hän väitteli tohtoriksi. Tutkimuksensa hän on tehnyt työn ohessa.

Arja Laitinen (sd) johtaa puhetta kaupunginvaltuustossa. Hän on myös aluevaltuutettu ja jäsenenä aluehallituksessa.

Johanna Hulkko on julkaissut yli 20 lasten, nuorten ja aikuisten kirjaa. Hän sai viime vuonna Nokian kaupungin kulttuuripalkinnon.

Päivi Koskinen on Nokian yrittäjien puheenjohtaja. Yhdistys palkittiin viime vuonna Pirkanmaan parhaana yrittäjäyhdistyksenä.

Hannele Vaittinen on vetänyt miehensä Vesan kanssa muistikerho Pähkinöitä kymmenen vuoden ajan. Koronan lopetettua kerhon tapaamiset sai toimelias kasikymppinen Vaittinen idean tehdä kirjan kerhon kanssa tehdyistä muistiharjoituksista. Muistijumppa-kirja ilmestyi 2022.

Siurossa asuva Anumari Karlsson on lääkäri ja luontoyhteysohjaaja, joka käynyt läpi useamman uupumusjakson ja perustanut Voimakat-yrityksen. Yritys järjestää hyvinvointikursseja ja retriittejä. Puolison kuoleman jälkeen Karlsson jätti omakotitalon taakseen ja osti matkailuauton. Juureton elämä tarkoittaa hänelle sitä, että missä tahansa voi olla kotona. "Mutta Siuroon olen luultavasti tullut jäädäkseni."

Ompelimoyrittäjä Marianne Nieminen valiittiin Nokian Yrittäjänaiset ry:n vuoden naisyrittäjäksi 2022. Vuonna 2003 ompelimo Barocin perustanut Nieminen sanoo olevansa unelma-alallaan.